L'UE va infliger lundi de nouvelles sanctions à l'Iran-sources

(Actualisé tout du long avec précisions)

par Gabriela Baczynska et John Irish

BRUXELLES/DAVOS, 19 janvier (Reuters) - L'Union européenne ajoutera lundi 37 personnes à la liste des sanctions visant l'Iran, ont déclaré deux diplomates européens à Reuters, une décision qui intervient alors que le bloc communautaire avance sur une possible désignation des Gardiens de la révolution iranienne comme "organisation terroriste".

S'exprimant sous couvert d'anonymat, ces deux diplomates ont indiqué que les 37 noms seront ajoutés à la "liste noire" de l'UE en raison de violations des droits de l'homme. Figurer sur cette liste signifie une interdiction de se rendre en Europe et le gel de tout actif détenu dans la région.

Cette décision intervient dans un contexte de tensions accrues entre les Occidentaux et Téhéran, du fait de l'impasse dans les discussions destinées à raviver l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien et de la détention en Iran de ressortissants européens.

L'UE se montre de plus en plus critique à l'égard de Téhéran pour la répression violente des manifestations ayant secoué l'Iran ces derniers mois et pour l'envoi à la Russie de drones servant à mener des attaques en Ukraine.

Une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'UE est prévue lundi.

"Nous adopterons lundi un quatrième train de sanctions contre l'Iran et nous pensons que nous devrions déjà commencer à travailler sur la désignation des (Gardiens de la révolution iranienne) comme organisation terroriste dans le cadre d'un cinquième cycle de sanctions", a dit l'une des sources.

Dans l'immédiat, les Gardiens de la révolution iranienne ne seront pas sanctionnés dans leur ensemble en tant qu'organisation, ont indiqué les deux diplomates.

"Pour faire cela, il faut que ce soit juridiquement solide et c'est en ce moment en discussion. Mais cela ne sera pas prêt lundi", a expliqué l'un d'entre eux.

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen s'est prononcée cette semaine en faveur de la désignation des Gardiens de la révolution iranienne comme organisation terroriste, une mesure qui pourrait avoir le soutien de la France notamment.

Selon les sources, un débat est toujours en cours entre les membres du bloc communautaire, mais Paris est désormais favorable à une telle décision, après avoir longtemps été réticent à cette idée.

Téhéran a prévenu que l'UE se "tirerait une balle dans le pied" en désignant comme "terroristes" les Gardiens de la révolution iranienne. (Reportage Gabriela Baczynska à Bruxelles et John Irish à Davos; version française Jean Terzian, édité par Kate Entringer)