L'UE va restreindre les règles de voyage pour les Russes, mais elle est divisée sur la question de savoir jusqu'où aller.

Josep Borrell a lancé cet avertissement alors que les ministres des affaires étrangères de l'Union européenne se réunissaient à Prague pour une deuxième journée de discussions, où ils devaient se mettre d'accord sur le principe de la suspension d'un accord de facilitation des visas avec Moscou.

Cette mesure obligerait les Russes à attendre plus longtemps, et à payer plus cher, pour obtenir un visa leur permettant de voyager dans les pays de l'UE.

Mais les 27 États membres étaient obstinément divisés sur la question de savoir s'ils devaient aller plus loin et imposer une interdiction générale du tourisme, malgré l'appel répété de l'Ukraine à faire payer l'invasion aux Russes ordinaires.

Certains États de l'UE ont déjà restreint l'entrée des Russes. Les pays de l'Est et les pays nordiques font pression pour une interdiction totale, tandis que l'Allemagne et la France ont prévenu leurs pairs que cela serait contre-productif.

"Nous devrons parvenir à un accord et à une décision politique", a déclaré aux journalistes Josep Borrell, responsable de la politique étrangère de l'UE, à son arrivée à la réunion de Prague.

"Je vais œuvrer en faveur de l'unité... Nous ne pouvons pas nous permettre d'apparaître désunis dans une chose aussi importante, à savoir les relations interpersonnelles, entre la société russe et le peuple européen."

LES ÉTATS DE L'EST POURRAIENT IMPOSER UNE INTERDICTION

Certains États de l'Est ont déclaré qu'ils allaient eux-mêmes imposer une interdiction de visa s'il n'y a pas d'accord.

Le ministre estonien des Affaires étrangères, Urmas Reinsalu, a déclaré qu'une interdiction de voyage était nécessaire. "Le timing est crucial, et la perte de temps se paie avec le sang des Ukrainiens", a-t-il déclaré.

"Nous communiquons avec les pays de notre région, et je pense que c'est notre compétence nationale en vertu du principe de sécurité nationale de décider des questions d'entrée sur notre sol."

L'Estonie, la Finlande, la Lituanie, la Lettonie et la Pologne ont rédigé une déclaration commune demandant à la Commission européenne de proposer des mesures pour "diminuer de manière décisive le flux de citoyens russes dans l'Union européenne et l'espace Schengen", rapporte le Financial Times.

"Jusqu'à ce que de telles mesures soient mises en place au niveau de l'UE, nous envisagerons de mettre en place des mesures temporaires au niveau national", a déclaré le FT en les citant.

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a également poussé à l'adoption de mesures plus sévères, déclarant, dans une déclaration envoyée par e-mail à Reuters : "Une interdiction de visa pour les touristes russes et certaines autres catégories sera une réponse appropriée à la guerre d'agression génocidaire de la Russie au cœur de l'Europe, soutenue par une écrasante majorité de citoyens russes."

Mais le ton à Prague, dans l'ensemble, était d'essayer de se mettre d'accord sur une position commune.

"Je pense que c'est le plus efficace si nous pouvons prendre des décisions ensemble entre tous les pays européens", a déclaré le ministre finlandais des Affaires étrangères, Pekka Haavisto.

Pendant ce temps, la ministre allemande des affaires étrangères, Annalena Baerbock, a mis en garde contre les divisions sur la question. "Nous pouvons être forts ensemble, mais seulement si nous pensons européen et non si nous nous replions dans des coquilles d'escargot nationalistes", a-t-elle déclaré.