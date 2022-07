L'Ukraine a tué 40 prisonniers de guerre ukrainiens en bombardant Donetsk, dit la Russie

29 juillet (Reuters) - Quarante prisonniers de guerre ukrainiens ont été tués et 75 autres blessés vendredi dans le bombardement par l'Ukraine d'une prison située dans une zone de la région de Donetsk tenue par les séparatistes prorusses, a déclaré le ministère russe de la Défense.

Reuters n'est pas en mesure de vérifier immédiatement les annonces sur les combats en Ukraine.

L'armée ukrainienne a démenti avoir bombardé cette prison et a accusé les Russes de chercher à dissimuler des actes de torture et des exécutions de prisonniers dans cet établissement.

Le ministère russe de la Défense affirme que ce bombardement ukrainien a été effectué à l'aide de lance-roquettes multiples HIMARS américains.

"Une frappe de missile du système de lance-roquettes multiples de conception américaine (HIMARS) a été effectuée sur un centre de détention provisoire dans le secteur d'Olenivka, où sont détenus des prisonniers de guerre militaires ukrainiens, dont des combattants du régiment Azov", a déclaré le ministère russe de la Défense dans son point d'information quotidien.

Olenivka est une localité située sur la ligne de front dans la région de Donetsk.

En conséquence, "40 prisonniers de guerre ukrainiens ont été tués et 75 blessés" a-t-il ajouté, évoquant aussi huit blessés parmi le personnel pénitentiaire.

Le dirigeant séparatiste Denis Pouchiline, cité par Interfax, a déclaré que cette prison abritait 193 détenus, parmi lesquels ne figure aucun étranger.

Après la prise de Marioupol par l'armée russe en mai à la suite d'un siège de plusieurs semaines de l'usine Azovstal, de nombreux combattants ukrainiens, dont des membres du régiment Azov, ont été transférés à Olenivka après leur reddition.

"Les forces armées de la Fédération de Russie ont procédé au bombardement ciblé par l'artillerie d'un établissement correctionnel (...) à Olenivka, dans l'oblast de Donetsk, où des prisonniers ukrainiens sont aussi détenus", a pour sa part déclaré l'état-major de l'armée ukrainienne dans un communiqué.

"De cette manière, les occupants russes poursuivent leurs objectifs criminels, accuser l'Ukraine de commettre des 'crimes de guerre' et dissimuler la torture de prisonniers et les exécutions", a-t-il ajouté. (Rédaction de Reuters, avec Pavel Polityuk à Kyiv, version française Bertrand Boucey, édité par Kate Entringer et Sophie Louet)