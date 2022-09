L'Ukraine accuse la Russie d'attaquer le réseau électrique pour se venger de son offensive

Les responsables ukrainiens ont déclaré que les cibles des attaques de représailles comprenaient des installations hydrauliques et une centrale thermique à Kharkiv, et qu'elles avaient provoqué des coupures de courant généralisées.

"Pas d'installations militaires, le but est de priver les gens de lumière et de chaleur", a écrit le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy sur Twitter tard dimanche.

L'ambassadrice des États-Unis en Ukraine, Bridget Brink, a également dénoncé les frappes.

"La réponse apparente de la Russie à la libération par l'Ukraine de villes et de villages dans l'est : envoyer des missiles pour tenter de détruire des infrastructures civiles critiques", a tweeté Brink.

Moscou nie que ses forces ciblent délibérément les civils.

M. Zelenskiy a décrit l'offensive de l'Ukraine dans le nord-est comme une percée potentielle dans la guerre qui dure depuis six mois, et a déclaré que l'hiver pourrait voir de nouveaux gains territoriaux si Kyiv recevait des armes plus puissantes.

Dans la pire défaite des forces de Moscou depuis qu'elles ont été repoussées de la périphérie de la capitale Kiev en mars, des milliers de soldats russes ont laissé derrière eux des munitions et du matériel en fuyant la ville d'Izium, qu'ils avaient utilisée comme plate-forme logistique.

Le commandant en chef de l'Ukraine, le général Valeriy Zaluzhnyi, a déclaré que les forces armées avaient repris le contrôle de plus de 3 000 km carrés (1 158 miles carrés) depuis le début du mois.

Le silence presque total de Moscou sur la défaite - ou toute explication sur ce qui s'est passé dans le nord-est de l'Ukraine - a provoqué une colère importante chez certains commentateurs pro-guerre et nationalistes russes sur les médias sociaux. Certains ont demandé dimanche au président Vladimir Poutine de procéder à des changements immédiats pour assurer la victoire finale dans la guerre.

UNE "VENGEANCE CYNIQUE".

M. Zelenskiy a déclaré tard dimanche que les attaques russes avaient provoqué une panne totale dans les régions de Kharkiv et de Donetsk, et des coupures partielles dans les régions de Zaporizhzhia, de Dnipropetrovsk et de Sumy.

"Ils sont incapables de se réconcilier avec les défaites sur le champ de bataille", a écrit le gouverneur de Dnipropetrovsk, Valentyn Reznichenko, sur Telegram.

Kyrylo Tymoshenko, le chef adjoint du bureau du président, a posté sur Telegram une image d'infrastructures électriques en feu mais a ajouté que le courant avait été rétabli dans certaines régions.

Le maire de Kharkiv, Ihor Terekhov, a qualifié les attaques de dimanche de "vengeance cynique" pour les succès des troupes ukrainiennes au front, notamment à Kharkiv.

Les gains de l'Ukraine sont importants sur le plan politique pour Zelenskiy, car il cherche à maintenir l'Europe unie derrière l'Ukraine - en lui fournissant des armes et de l'argent - alors même qu'une crise énergétique se profile cet hiver suite à la réduction des livraisons de gaz russe aux clients européens.

Zelenskiy a déclaré que les forces ukrainiennes continueraient à avancer.

"Nous ne resterons pas immobiles", a-t-il déclaré dans une interview CNN enregistrée vendredi à Kiev. "Nous allons avancer lentement, progressivement".

UNE BOULE DE NEIGE QUI DÉVALE UNE COLLINE

Le ministre de la Défense, Oleksii Reznikov, a déclaré que l'Ukraine devait sécuriser le territoire repris contre une éventuelle contre-attaque russe sur les lignes d'approvisionnement ukrainiennes étirées. Il a déclaré au Financial Times que les forces ukrainiennes pourraient être encerclées par des troupes russes fraîches si elles avançaient trop loin.

Mais il a déclaré que l'offensive s'était déroulée bien mieux que prévu, la décrivant comme une "boule de neige dévalant une colline".

"C'est un signe que la Russie peut être vaincue", a-t-il déclaré.

Oleh Zhdanov, analyste militaire basé à Kiev, a déclaré que les gains pourraient entraîner une nouvelle poussée dans la région de Luhansk, dont la Russie a revendiqué la capture début juillet.

"Si vous regardez la carte, il est logique de penser que l'offensive se développera dans la direction de Svatove - Starobelsk, et Sievierodonetsk - Lysychansk", a-t-il déclaré.

Le chef de l'administration russe à Kharkiv a demandé aux habitants d'évacuer la province et de se réfugier en Russie, a rapporté TASS samedi. Des témoins ont décrit des embouteillages de personnes quittant le territoire tenu par la Russie.

Leonid Pasechnik, le chef de la République populaire de Louhansk, a été cité par les agences de presse russes, déclarant que les forces ukrainiennes tentaient de pénétrer dans cette région, qui est tenue par les forces russes depuis juillet.

"Les groupes de sabotage et de reconnaissance ukrainiens n'ont pas cessé leurs tentatives d'infiltrer le territoire de la république dans un but de provocation et d'intimidation de nos citoyens", a-t-il déclaré, ajoutant qu'il n'y avait eu "aucun recul des positions tenues par la république".

Washington a semblé adopter une position publique prudente, le Pentagone renvoyant Reuters aux remarques du secrétaire à la Défense Lloyd Austin, jeudi, sur les succès "encourageants" de Kiev sur le champ de bataille.

Le ministère britannique de la défense a déclaré dimanche que les combats se poursuivaient autour d'Izium et de la ville de Kupiansk, l'unique nœud ferroviaire approvisionnant la ligne de front russe à travers le nord-est de l'Ukraine, qui a été reprise par les forces ukrainiennes.

UN RÉACTEUR NUCLÉAIRE S'ARRÊTE

Alors que la guerre entre dans son 200e jour, l'Ukraine a fermé dimanche le dernier réacteur en activité de la plus grande centrale nucléaire d'Europe pour se prémunir contre une catastrophe alors que les combats font rage à proximité.

La Russie et l'Ukraine s'accusent mutuellement de bombarder les environs de la centrale de Zaporizhzhia, tenue par les Russes, au risque d'une émission de radiations.

L'Agence internationale de l'énergie atomique a déclaré qu'une ligne électrique de secours vers la centrale avait été rétablie, fournissant l'électricité externe dont elle avait besoin pour effectuer l'arrêt tout en se défendant contre le risque d'une fusion.

Le président français Emmanuel Macron a dit à Poutine lors d'un appel téléphonique dimanche que l'occupation de la centrale par les troupes russes est la raison pour laquelle sa sécurité est compromise, a déclaré la présidence française. Poutine a blâmé les forces ukrainiennes, selon un communiqué du Kremlin.