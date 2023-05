KYIV (Reuters) - L'Ukraine a déclaré vendredi avoir abattu 10 missiles et plus de 20 drones lancés par la Russie lors d'attaques nocturnes sur la capitale Kyiv, la ville de Dnipro et les régions à l'est du pays.

Le bureau du président Volodimir Zelensky a déclaré dans un communiqué qu'un incendie s'était déclaré à la périphérie de la ville de Kharkiv, dans le nord-est du pays, après qu'un dépôt pétrolier a été attaqué à deux reprises. Des équipements de pompage de produits pétroliers ont aussi été endommagés.

La Russie a intensifié ses attaques de missiles et de drones contre l'Ukraine ce mois-ci, attaquant principalement des installations logistiques et d'infrastructure avant une contre-offensive ukrainienne attendue.

L'armée de l'air ukrainienne a déclaré avoir abattu 10 missiles tirés depuis la mer Caspienne, 23 drones de fabrication iranienne Shahed et deux drones de reconnaissance lors des attaques nocturnes.

Au total, 17 missiles et 31 drones ont été lancés lors de l'attaque, qui a commencé vers 22h00 (19h00 GMT) jeudi et se sont poursuivies jusqu'à 5h00 vendredi.

Plusieurs drones et plusieurs missiles ont touché des cibles dans les régions de Kharkiv et de Dnipropetrovsk, selon les autorités.

Aucun décès n'a été signalé dans l'immédiat.

"La nuit a été très difficile. C'était bruyant, l'ennemi a attaqué de façon massive la région avec des missiles et des drones", a déclaré Serhii Lysak, le gouverneur de la région de Dnipropetrovsk, sur la messagerie Telegram.

Serhii Lysak a indiqué que plusieurs maisons, voitures et entreprises privées, dont une société de transport et une station-service, avaient été endommagées. Un employé de la station-service a été blessé.

Les autorités de Kyiv ont déclaré que le toit d'un centre commercial, une maison privée et plusieurs voitures avaient été endommagés.

Le gouverneur de la région de Kharkiv a également signalé des dommages sur plusieurs maisons privées et installations industrielles.

(Rédigé par Olena Harmash ; version française Lina Golovnya, édité par Blandine Hénault)