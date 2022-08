L'Ukraine affirme qu'une nouvelle offensive dans le sud perce les défenses russes.

La décision de Kiev est intervenue après plusieurs semaines de relative impasse dans une guerre qui a fait des milliers de morts, déplacé des millions de personnes, détruit des villes et provoqué une crise énergétique et alimentaire mondiale dans un contexte de sanctions économiques sans précédent.

"Je dois noter qu'aujourd'hui les défenses (russes) ont été percées en quelques heures", a déclaré Oleksiy Arestovych, un conseiller principal du président ukrainien Volodymyr Zelenskiy.

Les forces ukrainiennes ont bombardé les ferries que Moscou utilise pour approvisionner une poche du territoire occupé par la Russie sur la rive ouest du fleuve Dnipro dans la région de Kherson, a-t-il ajouté.

Le ministère russe de la défense a déclaré plus tôt ce lundi que les troupes ukrainiennes avaient tenté une offensive dans les régions de Mykolaiv et de Kherson, mais qu'elles avaient subi des pertes importantes, a rapporté l'agence de presse RIA.

La "tentative d'offensive de l'ennemi a échoué lamentablement", a-t-il déclaré.

Cependant, un barrage de roquettes ukrainiennes a laissé la ville de Nova Kakhovka, occupée par les Russes, sans eau ni électricité, ont déclaré des responsables de l'autorité locale nommée par les Russes à l'agence de presse RIA.

Reuters n'a pas pu vérifier de manière indépendante les rapports sur les champs de bataille.

De nouveaux bombardements russes sur Mykolaiv, qui est restée aux mains des Ukrainiens malgré les bombardements russes répétés pendant la guerre, ont tué au moins deux personnes, en ont blessé quelque 24 autres et ont détruit des maisons, ont déclaré lundi des responsables de la ville et des témoins.

Un correspondant de Reuters a rapporté qu'une frappe a touché une maison familiale située juste à côté d'une école, tuant une femme.

Le propriétaire de la propriété, Olexandr Shulga, a déclaré qu'il avait vécu là toute sa vie et que sa femme était morte lorsqu'elle a été enterrée dans les débris.

"Il a frappé et l'onde de choc est arrivée. Elle a tout détruit", a-t-il déclaré à Reuters.

Le conflit, la plus grande attaque contre un État européen depuis 1945, s'était largement installé dans une guerre d'usure, principalement dans le sud et l'est, marquée par des bombardements d'artillerie et des frappes aériennes. La Russie a capturé très tôt des pans entiers du sud.

Le commandement sud de l'Ukraine a déclaré lundi que ses troupes avaient entamé des actions offensives dans plusieurs directions du sud, y compris dans la région de Kherson, située au nord de la péninsule de Crimée annexée par la Russie.

L'Ukraine a frappé plus de 10 sites au cours de la semaine passée et "a incontestablement affaibli l'ennemi", selon une porte-parole qui a refusé de donner des détails sur l'offensive, affirmant que les forces russes dans le sud restaient "assez puissantes".

MISSION DE SÉCURITÉ NUCLÉAIRE

Plus de six mois après le début de l'invasion, l'Ukraine utilise des armes sophistiquées fournies par l'Occident pour frapper les dépôts de munitions russes et perturber les lignes d'approvisionnement.

La Russie affirme qu'elle mène une "opération militaire spéciale" en Ukraine pour la débarrasser des nationalistes et protéger les communautés russophones. L'Ukraine et l'Occident décrivent les actions de la Russie comme une guerre d'agression non provoquée.

Le monde fait des pieds et des mains pour éviter une catastrophe à la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, occupée par la Russie, la plus grande centrale nucléaire d'Europe, où les deux parties ont échangé des accusations de bombardements dans son voisinage.

Une mission de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) dans l'installation, capturée par les forces russes en mars mais toujours gérée par du personnel ukrainien, devait arriver à Kiev lundi et commencer à travailler dans les jours à venir, a déclaré l'Ukraine.

Dirigée par le chef de l'AIEA, Rafael Grossi, la mission évaluera les dommages physiques, les conditions de travail et vérifiera les systèmes de sûreté et de sécurité, a indiqué l'organisation basée à Vienne.

Elle "effectuera également des activités de sauvegarde urgentes", une référence au suivi des matières nucléaires.

Le Kremlin a déclaré que la mission de l'AIEA était "nécessaire" et a exhorté la communauté internationale à faire pression sur l'Ukraine pour réduire les tensions militaires à la centrale. La mission doit faire son travail d'une manière politiquement neutre, a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères.

Les Nations unies, les États-Unis et l'Ukraine ont demandé le retrait des équipements et du personnel militaires du complexe pour s'assurer qu'il ne soit pas une cible.

"Nous continuons de croire qu'une fermeture contrôlée des réacteurs nucléaires de Zaporizhzhia serait l'option la plus sûre et la moins risquée à court terme", a déclaré le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby.

Mais le Kremlin a de nouveau exclu de quitter le site.

Liliia Vaulina, 22 ans, l'un des nombreux civils qui ont fui Enerhodar pour la ville de Zaporizhzhia, tenue par les Ukrainiens, à quelque 50 km en amont de la centrale, a déclaré qu'elle espérait que la mission de l'AIEA conduirait à une démilitarisation de sa zone.

"Je pense qu'ils vont arrêter les bombardements", a-t-elle déclaré à Reuters.