L'Ukraine affirme que des dizaines de milliers de personnes ont été tuées à Mariupol et accuse la Russie de ralentir les évacuations

"Marioupol a été détruite, il y a des dizaines de milliers de morts, mais malgré cela, les Russes ne cessent pas leur offensive", a déclaré le président Volodymyr Zelenskiy dans une allocution vidéo devant les législateurs sud-coréens.

Reuters a confirmé la destruction généralisée de Mariupol mais n'a pas pu vérifier l'exactitude de son estimation des personnes tuées dans la ville stratégique, qui se trouve entre la Crimée annexée par la Russie et les zones orientales de l'Ukraine tenues par les séparatistes soutenus par la Russie.

Si ce chiffre est confirmé, il s'agirait de loin du plus grand nombre de morts rapporté jusqu'à présent en un seul endroit en Ukraine, où les villes et villages ont subi des bombardements incessants et où de nombreux corps, y compris de civils, ont été vus dans les rues.

Le chef de la République populaire de Donetsk autoproclamée soutenue par la Russie, Denis Pushilin, a déclaré lundi à l'agence de presse russe RIA que plus de 5 000 personnes pourraient avoir été tuées à Mariupol. Il a déclaré que les forces ukrainiennes étaient responsables.

Petro Andryushchenko, un assistant du maire de Mariupol, a déclaré sur le service de messagerie Telegram que le nombre de personnes quittant la ville avait diminué, non pas parce que les gens ne voulaient pas s'échapper mais parce que les forces russes avaient ralenti les contrôles avant le départ.

Environ 10 000 personnes attendaient d'être contrôlées par les forces russes, a-t-il dit. La Russie n'autorise pas le personnel militaire à partir avec les évacués civils. Il n'y a pas eu de commentaire immédiat de Moscou, qui a précédemment reproché à l'Ukraine de bloquer les évacuations.

Mariupol faisait partie des neuf couloirs humanitaires convenus avec la Russie lundi pour évacuer les personnes des régions orientales assiégées, mais son couloir était réservé aux voitures privées, a déclaré le vice-premier ministre ukrainien Iryna Vereshchuk sur Telegram.

Il n'a pas été possible de convenir de la mise à disposition de bus, a-t-elle ajouté.

L'Ukraine affirme que les forces russes se massent en vue d'une nouvelle offensive sur les régions de l'est, dont Mariupol, où les habitants sont privés d'eau, de nourriture et d'énergie depuis des semaines. Moscou qualifie son invasion de l'Ukraine d'"opération militaire spéciale".