L'Ukraine affirme que la Russie veut provoquer une migration massive vers l'UE en frappant des centrales électriques

En début de semaine, M. Zelenskiy a déclaré que la Russie avait déjà détruit environ un tiers des centrales électriques du pays, provoquant des coupures d'électricité et d'eau à l'approche de l'hiver. Pour la première fois, jeudi, Kiev a ordonné des restrictions d'électricité à l'échelle nationale.

Selon les Nations Unies, 7,7 millions d'Ukrainiens, soit environ 19 % de la population d'avant-guerre, vivent actuellement en Europe après avoir fui à la suite de l'invasion du 24 février. Certains réfugiés ont eu du mal à trouver des emplois décemment rémunérés.

"La Russie provoque une nouvelle vague de migration d'Ukrainiens vers les pays de l'Union européenne", a déclaré M. Zelenskiy dans des remarques vidéo lors d'un sommet de l'UE. Le bureau de Zelenskiy a publié un enregistrement de ses remarques.

"La terreur russe contre nos installations énergétiques vise à créer autant de problèmes d'électricité et de chaleur que possible pour l'Ukraine cet automne et cet hiver, afin que davantage d'Ukrainiens partent dans les pays européens", a-t-il déclaré.

En réponse, les nations alliées devraient fournir davantage de systèmes anti-aériens et imposer des sanctions supplémentaires à l'Iran, qui produit certains des drones utilisés par Moscou, a-t-il déclaré.