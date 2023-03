L'Ukraine affirme que les inquiétudes de ses alliés entravent les négociations sur les indemnités de guerre

Kiev tente de décrocher un accord international établissant une base juridique pour que les avoirs russes gelés par d'autres pays - notamment des milliards de dollars d'avoirs de la banque centrale russe - soient transférés à l'Ukraine afin d'aider à la reconstruction du pays.

Toutefois, proposant un rare aperçu des négociations de Kiev avec ses partenaires, Iryna Mudra, vice-ministre de la justice, a déclaré que certains pays craignaient de créer un précédent qui mettrait en péril leurs propres avoirs, en les exposant à des demandes de compensation pour des conflits passés dans lesquels ils ont été impliqués.

L'Ukraine affirme qu'il est vital pour son avenir de recevoir une compensation de la part de la Russie. Au début de cette année, le gouvernement a déclaré que les dommages causés à l'économie par l'invasion russe du 24 février 2022 s'élevaient à plus de 700 milliards de dollars, une somme dont il ne dispose pas.

"Nous n'avons pas d'autre choix que d'obliger la Russie à payer des réparations. Si elle ne le fait pas volontairement, (remplissons) un fonds (de compensation) avec de l'argent russe, des réserves de change, des actifs russes", a déclaré M. Mudra lors d'une interview accordée à Reuters cette semaine.

"Ils (certains pays) craignent qu'un précédent soit créé et que leurs avoirs étrangers soient affectés.

Elle n'a pas identifié les pays qui ont exprimé de telles inquiétudes, mais a déclaré que l'Ukraine s'efforçait d'apaiser leurs craintes.

"Ce traité sera exclusivement réservé à la situation d'une guerre d'agression flagrante, en violation de la charte fondatrice des Nations unies et des arrêts de la Cour internationale de justice, de sorte qu'il ne pourra pas être utilisé pour d'autres conflits", a-t-elle déclaré.

LA RUSSIE REJETTE LA RÉSOLUTION DE L'ONU

Des négociations sont en cours à la suite de l'adoption par l'Assemblée générale des Nations unies, en novembre, d'une résolution appelant la Russie à rendre compte de son invasion et reconnaissant qu'elle est responsable des réparations en Ukraine.

La résolution recommandait également la création par les États membres et l'Ukraine d'un registre destiné à recueillir des informations sur les dommages, les pertes et les préjudices causés par l'invasion, qui a tué des milliers de civils, déraciné des millions de personnes et détruit des villes.

L'Occident a gelé environ la moitié - soit plus de 300 milliards de dollars - des réserves internationales de la Russie après l'invasion de Moscou.

Moscou affirme qu'elle fera tout son possible pour empêcher l'Occident de "piller" les actifs de l'État pour payer les réparations à l'Ukraine, et l'ambassadeur russe à l'ONU a déclaré que les dispositions de la résolution de l'ONU étaient "juridiquement nulles et non avenues".

Malgré les obstacles qui se dressent devant elle, Mme Mudra a déclaré que l'Ukraine espérait qu'un mécanisme international d'indemnisation de l'Ukraine serait mis en place d'ici un an.

Elle a également indiqué qu'elle espérait qu'un accord sur la création d'un registre international des dommages subis par l'Ukraine serait annoncé en mai et signé par les partenaires étrangers - y compris tous les pays riches du groupe des sept - au début du mois de juin.

"Il s'agit de la première étape, extrêmement importante, de la création de ce mécanisme de compensation", a déclaré Mme Mudra.

"Le processus a commencé. Il est inévitable, il n'y a pas de retour en arrière possible".