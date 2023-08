Des responsables militaires ukrainiens ont déclaré vendredi que Kiev s'efforçait de reprendre des terres près de la ville de Bakhmut, dans l'est du pays, tandis que les forces russes envoyaient des troupes supplémentaires pour tenter de stopper les avancées de Kiev.

"Les Russes déploient des forces considérables dans la région de Bakhmut", a déclaré Hanna Maliar, vice-ministre ukrainien de la défense, à la télévision nationale. "Il était important pour nous de nous établir sur des hauteurs dominantes dans ces régions.

M. Maliar a déclaré que les forces ukrainiennes avançaient "lentement mais avec confiance" au sud de Bakhmut tout en prenant le contrôle des positions au nord de la ville. "Une bataille extrêmement féroce s'y déroule.

Selon des comptes rendus provenant de Moscou, les troupes russes ont repoussé huit tentatives ukrainiennes d'avancer dans l'est et ont infligé une défaite près de Bakhmut.

L'Ukraine a lancé une contre-offensive en juin, visant à se déplacer vers le sud jusqu'à la mer d'Azov et à couper un pont terrestre russe entre l'est occupé et la péninsule de Crimée annexée.

Kiev, qui en est au 18e mois de l'invasion russe, est également déterminée à reconquérir les terres autour de Bakhmut, dont les forces russes se sont emparées en mai après des mois de batailles.

Sur l'application de messagerie Telegram, Mme Maliar a ajouté : "L'ennemi tente désespérément d'arrêter notre offensive".

Les forces ukrainiennes s'efforcent également de contenir les attaques russes intensifiées sur des zones situées plus au nord dans la région de Donestsk, autour de Kupiansk et de Lyman.

Dans son message vidéo nocturne, le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a déclaré que trois des principaux généraux du pays l'avaient rejoint lors d'une réunion du commandement vendredi. Il n'a pas donné

Il n'a pas donné de détails sur la situation dans les secteurs de la ligne de front.

La plupart des combats se sont concentrés sur les villages situés à la périphérie sud de Bakhmut. Un commandant important qui commente le front, Maksym Zhorin, a déclaré que les forces ukrainiennes avaient pris le contrôle partiel du village clé de Klishchiivka.

Il n'y a pas eu de déclaration officielle concernant son rapport.

Le ministère russe de la défense, dans sa synthèse quotidienne de l'activité sur la ligne de front, a déclaré que les forces russes avaient effectué des frappes aériennes et d'artillerie sur Klishchiivka et les villes environnantes, mettant hors d'état de nuire les véhicules et les équipements ukrainiens.

Le rapport indique également que les forces russes ont mené des actions offensives sur le front sud et ont touché le personnel et le matériel ukrainiens engagés dans leur progression vers le sud.