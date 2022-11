L'Ukraine condamne ce qu'elle considère comme des déportations de citoyens par la Russie

La Russie a ordonné aux civils de la région de Kherson, dans le sud du pays, d'évacuer les zones situées sur la rive ouest du fleuve Dnipro, et cette semaine, elle a demandé à ceux qui se trouvent dans une zone tampon de 15 km sur la rive est de partir également.

Dans un communiqué, le ministère ukrainien des Affaires étrangères a déclaré que les forces de Moscou forçaient également les gens à quitter la région de Zaporizhzhia, plus à l'est.

"Le fait que la Russie inflige des souffrances humanitaires à grande échelle à des enfants, des femmes et des personnes âgées innocents constitue une violation de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide", a-t-il ajouté, appelant à une condamnation internationale de la Russie et à davantage de sanctions.