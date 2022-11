L'Ukraine condamne des "déportations" de citoyens par la Russie

(Reuters) - L'Ukraine a condamné jeudi ce qu'elle a qualifié de déportations de citoyens ukrainiens de deux régions occupées par les forces pro-Moscou, affirmant qu'elles "violent grossièrement le droit international".

La Russie a ordonné aux civils de la région de Kherson, dans le sud du pays, d'évacuer les zones situées sur la rive occidentale du fleuve Dniepr et, cette semaine, elle a demandé aux personnes se trouvant dans une zone tampon de 15 km sur la rive orientale de partir également.

Le ministère ukrainien des Affaires étrangères a déclaré dans un communiqué que l'armée russe forçait également les habitants à quitter la région de Zaporijjia, plus à l'est.

"Le fait que la Russie inflige des souffrances humanitaires à grande échelle à des enfants, des femmes et des personnes âgées innocentes constitue une violation de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide", a ajouté le ministère, appelant à une condamnation internationale de la Russie et à davantage de sanctions.

