Les forces ukrainiennes ont repris trois nouvelles localités, ce qui porte à sept le nombre total de localités récupérées depuis le début de la contre-offensive lancée la semaine dernière, a déclaré lundi le vice-ministre de la Défense, Hanna Maliar.

Dans un message publié sur Telegram, M. Maliar a indiqué qu'au cours de la semaine écoulée, le groupe offensif avait pris sept localités, dont Lobkove, Levadne et Novodarivka, le long d'une ligne d'environ 100 km allant de l'ouest à l'est, juste au sud-est de la ville de Zaporizhzhia.

Selon M. Maliar, les troupes ont progressé de 6,5 km au total. "La superficie du territoire pris sous contrôle était de 90 kilomètres carrés", a-t-elle déclaré.

L'Ukraine a déjà affirmé que ses forces avaient repris un groupe de quatre localités voisines lors de la contre-offensive : Storozheve, Blahodatne, Neskuchne et Makarivka.

Il s'agit déjà de l'avancée la plus rapide de l'Ukraine depuis sept mois, même si la tâche de mettre fin à l'occupation du sud et de l'est de l'Ukraine par Moscou est redoutable, compte tenu de la supériorité numérique de la Russie en termes d'hommes, de munitions et de puissance aérienne.