Une unité ukrainienne a déclaré mercredi avoir mis en déroute une brigade russe près du bastion de Bakhmut, un incident qui souligne la tâche à laquelle le Kremlin est confronté alors qu'il mène ce qu'il appelle une opération militaire "très difficile".

L'affirmation de l'unité semble confirmer les commentaires de Yevgeny Prigozhin, le chef de l'armée privée Wagner, qui a déclaré mardi que la brigade russe avait abandonné ses positions.

Le colonel général Oleksandr Syrskyi, qui dirige les forces terrestres de l'Ukraine, a déclaré que les unités russes dans certaines parties de Bakhmut avaient reculé de 2 km à la suite de contre-attaques. Il n'a pas donné de détails.

Reuters n'a pas été en mesure de confirmer de manière indépendante la situation sur le terrain. Les unités Wagner ont mené un assaut russe de plusieurs mois sur la ville de l'est, subissant de lourdes pertes, mais les forces ukrainiennes affirment que l'offensive est en train de s'arrêter.

"L'opération militaire spéciale se poursuit. Il s'agit d'une opération très difficile et, bien sûr, certains objectifs ont été atteints en un an", a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, à une chaîne de télévision serbe de Bosnie, selon l'agence de presse Tass.

"Nous avons réussi à mettre à mal la machine militaire ukrainienne", a déclaré M. Peskov, citant les frappes de missiles russes en Ukraine. "Ce travail se poursuivra.

Ses commentaires n'ont pas abordé les affirmations selon lesquelles la 72e brigade motorisée séparée de Russie avait abandonné ses positions dans la périphérie sud-ouest de Bakhmut.

La troisième brigade d'assaut séparée ukrainienne a déclaré dans un communiqué : "C'est officiel : "C'est officiel. Le rapport de Prigozhin sur la fuite de la 72e brigade indépendante de fusiliers motorisés de Russie des environs de Bakhmut et les '500 cadavres' de Russes laissés derrière est vrai."

Une brigade russe est généralement composée de plusieurs milliers de soldats. Bakhmut est la cible principale de la vaste offensive hivernale de Moscou et le théâtre des combats terrestres les plus sanglants en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale.

"Notre armée s'enfuit. La 72e brigade a pissé trois kilomètres carrés ce matin, où j'ai perdu environ 500 hommes", a déclaré Prigozhin mardi, se plaignant que ses troupes ne recevaient que 10 % des obus dont elles avaient besoin.

M. Prigozhin s'est heurté à plusieurs reprises au ministère russe de la défense et a exprimé ses inquiétudes quant à une contre-offensive ukrainienne promise de longue date pour reconquérir certains territoires occupés par la Russie après l'invasion de 2022.

Le vice-ministre ukrainien de la défense, Hanna Malyar, a écrit sur Telegram que les unités pro-Kiev n'avaient pas perdu une seule position à Bakhmut mercredi.

LA SITUATION RESTE DIFFICILE

Les troupes russes ont envahi l'Ukraine en février 2022 dans le cadre de ce que Moscou appelle une opération militaire spéciale. Mais les forces de Kiev les ont repoussées et prévoient une nouvelle contre-offensive. Les responsables occidentaux estiment que plus de 200 000 soldats russes ont été tués ou blessés

Dans son allocution vidéo du soir, le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a nommé la troisième brigade et a pris note de son rapport "sur la fuite de la 72e brigade indépendante de fusiliers motorisés de Russie depuis les environs de Bakhmut".

À Bruxelles, le plus haut responsable militaire de l'OTAN a déclaré que la guerre serait de plus en plus une bataille entre un grand nombre de troupes russes mal entraînées et dotées d'un équipement obsolète, et une force ukrainienne moins nombreuse dotée d'un meilleur armement et d'un meilleur entraînement occidental.

L'amiral Rob Bauer, officier néerlandais qui préside le comité militaire de l'OTAN, a noté que la Russie déployait désormais un nombre important de chars T-54, un ancien modèle conçu dans les années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale.

À Washington, le procureur général des États-Unis, Merrick Garland, a déclaré avoir autorisé le premier transfert d'actifs russes confisqués en vue de leur utilisation en Ukraine.

À Varsovie, la Pologne a convoqué l'ambassadeur de Russie à la suite d'un incident impliquant un avion de chasse russe et un avion des gardes-frontières polonais au-dessus de la mer Noire, a déclaré un porte-parole du ministère polonais des affaires étrangères.