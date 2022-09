L'Ukraine déclare qu'elle n'acceptera jamais les ultimatums russes

Exhortant ses partenaires internationaux à imposer de nouvelles sanctions sévères à Moscou et à fournir à Kiev une aide militaire accrue, le ministère ukrainien des Affaires étrangères a déclaré dans un communiqué que l'Ukraine n'accepterait jamais les ultimatums russes.

"Forcer les habitants de ces territoires à remplir quelques papiers sous la menace d'une arme à feu est un crime russe de plus dans le cadre de son agression contre l'Ukraine", a-t-il déclaré.

Décrivant les "référendums" organisés par la Russie comme une imposture, elle a déclaré qu'ils n'avaient "rien à voir avec l'expression de la volonté" et n'avaient aucune implication sur "le système administratif-territorial et les frontières internationalement reconnues de l'Ukraine."

"L'Ukraine et la communauté internationale condamnent ces actions de la Russie et les considèrent comme nulles et sans valeur", indique le communiqué.

"L'Ukraine a tout à fait le droit de restaurer son intégrité territoriale par des moyens militaires et diplomatiques, et continuera à libérer les territoires temporairement occupés. L'Ukraine n'acceptera jamais les ultimatums de la Russie. Les tentatives de Moscou de créer de nouvelles lignes de séparation ou d'affaiblir le soutien international à l'Ukraine sont vouées à l'échec."