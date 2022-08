L'Ukraine déclare qu'elle répondra au bombardement de la ville et promet de blesser davantage les Russes.

L'Ukraine a déclaré que 13 personnes sont mortes et 10 ont été blessées lorsque la Russie a tiré des roquettes sur Marhanets depuis le territoire d'une centrale nucléaire qu'elle a capturée dans la région de Dnipropetrovsk.

"Les forces armées ukrainiennes, nos services de renseignement et nos forces de l'ordre ne laisseront pas sans réponse le bombardement russe d'aujourd'hui dans la région de Dnipropetrovsk", a déclaré M. Zelenskiy dans une allocution vidéo diffusée tard dans la nuit.

L'attaque, a-t-il ajouté, souligne la nécessité pour les alliés de fournir des armes plus puissantes à l'armée ukrainienne.

"Plus les occupants subiront de pertes, plus vite nous serons en mesure de libérer notre terre et d'assurer la sécurité de l'Ukraine", a-t-il déclaré.

"C'est à cela que doivent penser tous ceux qui défendent notre État et aident l'Ukraine - comment infliger les plus grandes pertes possibles aux occupants afin d'écourter la guerre."

La guerre qui a commencé par l'invasion de son voisin par les forces russes le 24 février a déplacé des millions de personnes, tué des milliers de civils et laissé des villes et des villages en ruines. L'Ukraine et ses alliés occidentaux ont accusé les forces russes de cibler des civils et de commettre des crimes de guerre, accusations que la Russie rejette.