L'Ukraine déclare que plus de 600 colonies ont été libérées le mois dernier, dont 75 à Kherson

Quelque 502 localités ont été libérées dans le nord-est de la région de Kharkiv où les forces ukrainiennes ont avancé le mois dernier profondément dans les lignes russes, a déclaré le ministère jeudi soir.

Le ministère a précisé que 43 localités ont été libérées dans la région de Donetsk et sept dans la région de Louhansk.

"La superficie des territoires ukrainiens libérés a augmenté de manière significative", a déclaré le ministère dans un communiqué sur son site Internet.

Reuters n'a pas été en mesure de vérifier de manière indépendante les rapports sur les champs de bataille et il n'y a pas eu de confirmation immédiate de l'armée ukrainienne ou du bureau du président Volodymyr Zelenskiy.

Kherson, Donetsk et Louhansk, ainsi que Zaporizhzhia, ont été "annexés" par Moscou à la fin du mois dernier, alors qu'une contre-offensive des forces ukrainiennes progressait rapidement dans le nord-est, l'est et le sud. Ces "annexions" ont été dénoncées par Kiev et l'Occident comme étant illégales.

Jeudi, le gouverneur de la région ukrainienne de Kherson, installé par les Russes, a appelé les habitants à évacuer les lieux au milieu des combats entre les forces russes et ukrainiennes en progression.

Fin août, l'Ukraine a lancé une contre-offensive contre les forces russes qui occupent le pays depuis le début de leur invasion en février. La Russie qualifie ses actions en Ukraine d'"opération militaire spéciale" pour démilitariser et "dénazifier" son voisin.