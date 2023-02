L'Ukraine déclare que trois grandes régions peuvent éviter les coupures de courant après les attaques

Le ministère russe de la défense avait auparavant déclaré que ses forces avaient effectué une "frappe massive" sur des installations énergétiques d'importance critique du complexe militaro-industriel ukrainien vendredi.

DTEK a déclaré dans un communiqué que l'opérateur du réseau Ukrenergo n'avait pas imposé de restrictions supplémentaires sur la consommation dimanche, ce qui signifie qu'il ne devrait pas y avoir de coupures de courant à Kiev et dans la région environnante ainsi que dans les régions d'Odesa et de Dnipro.

Le ministre ukrainien de l'énergie, German Galushchenko, a déclaré que la Russie avait frappé des installations électriques dans six régions avec des missiles et des drones, provoquant des coupures de courant dans la majeure partie du pays.

Les forces armées ukrainiennes ont déclaré que les forces russes avaient tiré plus de 100 missiles et monté 12 attaques aériennes et 20 bombardements vendredi. Elles ont ajouté que 61 missiles de croisière russes avaient été détruits.

La Russie a attaqué à plusieurs reprises les infrastructures civiles loin des lignes de front, laissant des millions d'Ukrainiens sans électricité, chauffage ou eau pendant plusieurs jours au milieu de l'hiver.