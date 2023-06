KYIV, 23 juin (Reuters) - Les forces armées ukrainiennes ont arrêté une offensive russe vers les villes de Koupiansk et Lyman dans l'est du pays et avancent dans le sud, a annoncé vendredi une haute responsable de la défense ukrainienne.

"Nous avons eu des combats très violents en direction de Koupiansk et Lyman, mais nos soldats ont arrêté l'ennemi", a affirmé la vice-ministre ukrainienne de la Défense, Hanna Maliar, à la télévision ukrainienne.

L'Ukraine affirme avoir repris huit villages, ses premiers gains territoriaux depuis sept mois, depuis le début de sa contre-offensive pour répondre à l'invasion russe, commencée en février 2022.

Mais la Russie possède toujours des pans de territoires dans l'est et le sud de l'Ukraine et les forces ukrainiennes n'ont pas encore atteint les principales lignes de défense de la Russie qui a eu des mois pour se préparer à cette contre-offensive.

"En effet, de grands événements sont encore devant nous. Et le coup de grâce est encore à venir", a ajouté la vice-ministre de la défense ukrainienne.

Hanna Maliar a indiqué aussi que la Russie cherchait toujours à prendre le contrôle de la totalité des régions de Donetsk et Louhansk, dans l'est de l'Ukraine.

Elle a également ajouté que l'opération militaire ukrainienne dans le sud se déroulait comme prévu malgré les champs de mines qui ralentissent l'avancée des soldats ukrainiens.

"Tous les jours nous avançons, tous les jours. Oui c'est progressif, mais nos forces s'implantent sur ces frontières et avancent régulièrement", a-t-elle également déclaré.

Reuters n'était pas en mesure de vérifier la situation sur le champ de bataille. (Reportage par Anna Pruchnicka et le bureau de Kyiv; verison française Zhifan Liu)