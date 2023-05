L'Ukraine dit avoir intercepté des drones russes lancés contre Kyiv

(Reporting by Lidia Kelly in Melbourne; Editing by Clarence Fernandez)

(Reuters) - La Russie a lancé dans la nuit de mardi à mercredi une série d'attaques de drones contre Kyiv, la troisième en six jours, ont annoncé mercredi les autorités de la capitale ukrainienne, indiquant que tous les engins avaient été abattus par les défenses aériennes ukrainiennes. Aucune victime ni aucun dégât n'a été signalé. Les sirènes d'alerte ont retenti pendant plusieurs heures dans Kyiv et sa région, ainsi que dans une grande partie de l'est de l'Ukraine. "Toutes les cibles ennemies ont été identifiées et abattues dans l'espace aérien autour de la capitale", a indiqué l'administration militaire de Kyiv sur Telegram. Des drones de fabrication iranienne ont été utilisés lors des attaques, a-t-elle ajouté, sans préciser combien d'engins avaient été abattus.