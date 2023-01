L'Ukraine doit faire face à l'attaque mortelle des missiles russes après avoir décroché des chars auprès de ses alliés.

Les alarmes de raid aérien ont retenti dans toute l'Ukraine jeudi, alors que les gens se rendaient au travail. Dans la capitale Kiev, la foule s'est abritée pour un temps dans les stations de métro souterraines.

"Pas une seule pièce n'est restée intacte, tout a été touché", a déclaré Halyna Panosyan, 67 ans, en observant des feuilles de tôle ondulée tordues, de la maçonnerie froissée et un grand cratère de missile à l'extérieur de sa maison en ruines à Hlevakha, près de Kiev.

"Il y a eu une frappe extrêmement forte qui m'a fait sursauter. J'étais dans la chambre à coucher ... J'ai été sauvée par le fait que la chambre à coucher se trouve de l'autre côté de la maison".

Les forces russes ont effectué des tirs de chars, de mortiers et d'artillerie sur plus de 60 villes et villages dans un arc de territoire s'étendant des régions de Tchernihiv et de Sumy au nord jusqu'à la région de Kharkiv au nord-est et dans les points de convergence des tentatives russes d'avancer dans la région de Donetsk à l'est - Bakhmut et Avdiivka.

L'armée ukrainienne a déclaré avoir abattu 47 des 59 missiles russes - certains tirés depuis des bombardiers stratégiques Tu-95 dans l'Arctique russe. La Russie a également lancé 37 frappes aériennes, dont 17 à l'aide de drones Shahed-136 de fabrication iranienne. Tous les drones ont été abattus, a déclaré l'état-major militaire.

Onze personnes ont été tuées et 11 blessées dans les frappes de drones et de missiles, qui ont touché 11 régions et ont également endommagé 35 bâtiments, a déclaré un porte-parole du service d'urgence de l'État.

La Russie a réagi avec fureur à l'annonce, mercredi, que l'Allemagne et les États-Unis allaient envoyer des dizaines de chars modernes en Ukraine. D'autres chars viendront du Canada, de la Pologne, de la Grande-Bretagne, de la Finlande et de la Norvège, tandis que plusieurs autres alliés, dont la France, l'Espagne et les Pays-Bas, envisageaient d'envoyer également des chars.

L'ÉNERGIE VISÉE

Par le passé, Moscou a réagi aux succès ukrainiens par des frappes aériennes massives qui ont laissé des millions de personnes sans lumière, chauffage ou eau. Jeudi, elle a semblé suivre ce schéma. Le Premier ministre Denys Shmyhal a déclaré que les attaques russes de jeudi visaient les centrales énergétiques.

"J'ai tenu une réunion d'urgence aujourd'hui sur la situation énergétique - sur les pénuries qui se produisent et les travaux de réparation après les frappes des terroristes. Des équipes de réparation travaillent sur les sites où les frappes ont eu lieu", a déclaré le président Volodomyr Zelenskiy dans une allocution vidéo diffusée dans la soirée de jeudi.

Le Kremlin a déclaré qu'il considérait la livraison promise de chars occidentaux comme la preuve d'une "implication directe" croissante des États-Unis et de l'Europe dans la guerre qui dure depuis 11 mois, ce que les deux pays nient.

Les alliés occidentaux ont jusqu'à présent engagé environ 150 chars, tandis que l'Ukraine a déclaré avoir besoin de centaines de chars pour briser les lignes de défense russes et reprendre les territoires occupés au sud et à l'est. Moscou et Kiev, qui se sont jusqu'à présent appuyés sur des chars T-72 de l'ère soviétique, devraient lancer de nouvelles offensives terrestres au printemps.

Après s'être vu promettre des chars modernes, l'Ukraine cherche maintenant à obtenir des avions de chasse occidentaux de quatrième génération tels que le F-16 américain, a déclaré un conseiller du ministre ukrainien de la défense.

DTEK, le plus grand producteur d'énergie privé d'Ukraine, a procédé jeudi à des coupures de courant d'urgence préventives à Kiev, dans la région environnante et dans les régions d'Odessa et de Dnipropetrovsk.

À Odesa, le port de la mer Noire désigné mercredi comme un site du "patrimoine mondial en péril" par l'agence culturelle de l'ONU, l'UNESCO, des missiles russes ont endommagé des installations énergétiques, ont indiqué les autorités, au moment même où la ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, arrivait.

"Ce que nous avons vu aujourd'hui, de nouvelles frappes sur des infrastructures civiles ukrainiennes, ce n'est pas faire la guerre, c'est faire des crimes de guerre", a-t-elle déclaré.

Jeudi, les États-Unis ont officiellement désigné la société militaire privée russe le Groupe Wagner comme une organisation criminelle transnationale, gelant ses actifs américains pour avoir aidé l'armée russe dans la guerre en Ukraine.

Depuis qu'elle a envahi l'Ukraine le 24 février de l'année dernière, la Russie a déplacé le centre de sa rhétorique de la "dénazification" et de la "démilitarisation" de son voisin vers la confrontation avec ce qu'elle considère comme une alliance agressive et expansionniste des États-Unis et de l'OTAN.

L'invasion de la Russie a tué des milliers de civils, déraciné des millions de personnes et réduit des villes en ruines.