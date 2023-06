L'Ukraine espère utiliser la présidence tournante de l'UE de l'Espagne pour essayer de "gagner de l'influence" en Amérique latine, où plusieurs pays se sont opposés aux efforts de Kiev pour reprendre les territoires occupés par la Russie, a déclaré le président Volodymyr Zelenskiy aux médias espagnols.

S'exprimant vendredi à la veille d'une visite du premier ministre espagnol Pedro Sanchez, qui entame sa présidence tournante de six mois, M. Zelenskiy a déclaré que plusieurs pays non spécifiés avaient bloqué l'invitation que M. Sanchez lui avait faite de participer à un sommet UE-Amérique latine à Bruxelles les 17 et 18 juillet.

"Nous avons une formule de paix et Pedro nous a beaucoup soutenus. Il entretient un dialogue constant avec l'Amérique latine et celle-ci l'écoute, c'est un fait. Mais je dois dire franchement que certains pays d'Amérique latine bloquent la décision et l'invitation", a-t-il déclaré dans des propos tenus à Kiev et diffusés par le radiodiffuseur public TVE.

"Je veux qu'ils ne se contentent pas de rejoindre la formule de paix, mais qu'ils s'opposent à la guerre", a-t-il ajouté.

Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a irrité les pays occidentaux au début de l'année lorsqu'il a suggéré que l'Occident avait "encouragé" la guerre en armant l'Ukraine.

Lors de l'entretien, M. Zelenskiy a également demandé un plan concret pour l'adhésion de son pays à l'OTAN.

L'Ukraine travaille avec ses alliés pour obtenir un large soutien international en faveur d'un plan de paix sans compromis territorial.

Des hauts fonctionnaires ukrainiens, des pays du G7, de l'UE et de pays tels que le Brésil, l'Inde, l'Arabie saoudite, l'Afrique du Sud et la Turquie se sont réunis samedi au Danemark pour discuter de ce concept et ont déclaré qu'ils avaient fait quelques progrès, mais que tout sommet visant à approuver un document ne se tiendrait pas avant plusieurs mois.

Les responsables ukrainiens et occidentaux cherchent à rallier une large coalition derrière le gouvernement de Kiev - y compris les principaux pays qui ont décidé de ne pas fournir d'aide militaire à l'Ukraine ou de ne pas imposer de sanctions à la Russie - afin d'accroître la pression diplomatique sur Moscou.