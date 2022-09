L'Ukraine et l'Occident dénoncent les projets russes de référendum dans les régions occupées

"Les Russes peuvent faire ce qu'ils veulent. Cela ne changera rien", a déclaré mardi le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, en réponse aux questions des journalistes aux Nations unies.

Dans un tweet, il a ajouté : "L'Ukraine a tout à fait le droit de libérer ses territoires et continuera à les libérer quoi qu'en dise la Russie."

Le conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, Jake Sullivan, a déclaré que Washington rejetait "sans équivoque" tout référendum de ce type, et l'Union européenne et le Canada ont condamné ce plan.

Le chef de la politique étrangère de l'UE, Josep Borrell, a déclaré que le bloc et ses États membres ne reconnaîtraient pas le résultat des référendums et envisageraient d'autres mesures contre la Russie si les votes avaient lieu.

Le président français Emmanuel Macron et le président lituanien Gitanas Nauseda ont tous deux utilisé le mot "parodie" pour décrire les votes prévus.

Dans ce mouvement apparemment coordonné, des personnalités pro-russes ont annoncé des référendums pour les 23-27 septembre dans les provinces de Louhansk, Donetsk, Kherson et Zaporizhzhia, représentant environ 15 % du territoire ukrainien, soit une zone de la taille de la Hongrie.

La Russie considère déjà Luhansk et Donetsk, qui forment ensemble la région de Donbas que Moscou a partiellement occupée en 2014, comme des États indépendants. L'Ukraine et l'Occident considèrent que toutes les parties de l'Ukraine tenues par les forces russes sont illégalement occupées.

MOSCOU VA-T-IL ORDONNER LA MOBILISATION ?

Certaines personnalités pro-Kremlin ont présenté les référendums comme un ultimatum adressé à l'Occident pour qu'il accepte les gains territoriaux russes ou qu'il affronte une guerre totale avec un ennemi doté de l'arme nucléaire.

"L'empiètement sur le territoire russe est un crime qui vous permet d'utiliser toutes les forces d'autodéfense", a déclaré sur les médias sociaux Dmitri Medvedev, ancien président russe et désormais vice-président faucon du Conseil de sécurité du président Vladimir Poutine.

Margarita Simonyan, rédactrice en chef de la chaîne de télévision pro-Kremlin RT, a écrit : "Aujourd'hui un référendum, demain la reconnaissance comme faisant partie de la Fédération de Russie, après-demain des frappes sur le territoire russe deviennent une véritable guerre entre l'Ukraine et l'OTAN et la Russie, déliant les mains de la Russie à tous les égards."

Les États-Unis et les alliés de l'OTAN qui ont soutenu l'Ukraine avec des armes et d'autres formes de soutien ont déclaré que de tels plébiscites n'auraient aucun sens.

Si le projet de référendum "n'était pas si tragique, ce serait drôle", a déclaré M. Macron aux journalistes à New York, où les dirigeants arrivaient pour une réunion de l'Assemblée générale des Nations unies qui sera probablement dominée par la guerre en Ukraine.

Un porte-parole de la société lituanienne Nauseda l'a cité comme ayant dit : "Ces régions sont et seront l'Ukraine, et les référendums fictifs de la Russie sont illégaux. La Lituanie ne les reconnaîtra jamais."

Recadrer les combats en territoire occupé comme une attaque contre la Russie pourrait donner à Moscou une justification pour mobiliser ses réserves militaires de 2 millions de personnes. Jusqu'à présent, Moscou a résisté à une telle démarche malgré des pertes croissantes dans ce qu'elle appelle une "opération militaire spéciale" limitée plutôt qu'une guerre.

M. Sullivan a déclaré que Washington était au courant des rapports selon lesquels Poutine pourrait envisager d'ordonner une mobilisation, qui, selon lui, ne ferait rien pour miner la capacité de l'Ukraine à repousser l'agression russe.

La Russie a déclaré que la capture de l'ensemble des provinces de Louhansk et de Donetsk était son objectif principal depuis que ses forces d'invasion ont été vaincues en mars dans la banlieue de Kiev.

Elle détient désormais environ 60 % de Donetsk et avait capturé la quasi-totalité de Luhansk en juillet après de lentes avancées au cours de mois d'intenses combats. Ces gains sont maintenant menacés après que les forces russes aient été chassées de la province voisine de Kharkiv ce mois-ci, perdant ainsi le contrôle de leurs principales lignes d'approvisionnement pour une grande partie des lignes de front de Donetsk et de Luhansk.

Les référendums ont été annoncés un jour après que l'Ukraine a déclaré que ses troupes avaient repris un pied à Luhansk, le village de Bilohorivka, et se préparaient à avancer dans toute la province.

Le gouverneur régional de Louhansk, Serhiy Gaidai, a déclaré à la télévision ukrainienne que les référendums sont "illégitimes....et le président (ukrainien) et son administration ont clairement fait savoir que s'ils organisent un référendum, nous résoudrons la question strictement par la force, en libérant notre territoire".

L'état-major général des forces armées ukrainiennes a déclaré mardi soir que ses opérations à Donetsk, près des villes de Bakhmut et d'Avdiivka, ont causé des "pertes significatives" à la Russie. Mais la Russie a bombardé ces villes et des dizaines d'autres dans le nord-est et le sud de l'Ukraine, a précisé l'état-major. Reuters n'a pas pu vérifier ces rapports de manière indépendante.

Dans le sud, la Russie contrôle la majeure partie de Zaporizhzhia mais pas sa capitale régionale. À Kherson, où la capitale régionale est la seule grande ville que la Russie a jusqu'à présent capturée intacte depuis l'invasion, l'Ukraine a lancé une contre-offensive majeure.

Des images non vérifiées diffusées sur les médias sociaux montrent les forces ukrainiennes à Bilohorivka, qui se trouve à seulement 10 km (6 miles) à l'ouest de la ville de Lysychansk, tombée aux mains des Russes après des semaines de combats parmi les plus intenses de la guerre en juillet.