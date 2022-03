L'Ukraine et la Russie : Ce que vous devez savoir dès maintenant

COMBAT

* Le ministère russe de la Défense a déclaré que ses forces se regroupaient près de la capitale ukrainienne Kiev et de la ville de Tchernihiv, dans le nord du pays, afin de se concentrer sur d'autres zones clés et d'achever la "libération" de la région séparatiste orientale de Donbas.

* Le maire de Tchernihiv, dans le nord de l'Ukraine, Vladyslav Astroshenko, a déclaré que les bombardements russes s'étaient intensifiés au cours des dernières 24 heures, avec plus de 100 000 personnes prises au piège avec des provisions pour tenir environ une semaine.

* La Russie bombarde presque toutes les villes le long de la ligne de front séparant le territoire contrôlé par le gouvernement ukrainien des zones tenues par les séparatistes soutenus par la Russie dans la région orientale de Donetsk, a déclaré le gouverneur régional de Donetsk.

* Environ 80 civils ont été tués et environ 450 blessés dans la ville de Mykolayiv, dans le sud de l'Ukraine, depuis que la Russie a envahi l'Ukraine, a déclaré le maire local.

DIPLOMATIE

* Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a déclaré avoir discuté d'un soutien défensif spécifique avec le président américain Joe Biden lors d'un appel d'une heure mercredi.

* Le président russe Vladimir Poutine a été induit en erreur par des conseillers qui avaient trop peur de lui dire à quel point la guerre en Ukraine se déroule mal et à quel point les sanctions occidentales ont été dommageables, a déclaré un responsable américain, citant des renseignements déclassifiés.

* Moscou et Pékin sont "plus déterminés" à développer les liens bilatéraux et à stimuler la coopération, a déclaré le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, après des entretiens en Chine avec son homologue russe, Sergueï Lavrov, alors que la crise ukrainienne fait rage.

ÉCONOMIE

* Toutes les grandes exportations de la Russie pourraient bientôt être en roubles, a signalé le Kremlin

* L'Allemagne a déclenché un plan d'urgence pour gérer les approvisionnements en gaz qui pourrait conduire la plus grande économie d'Europe à rationner l'électricité si une impasse sur la demande russe de payer le carburant en roubles perturbe ou arrête les approvisionnements.

PRÉOCCUPATIONS HUMANITAIRES

* Le nombre d'Ukrainiens fuyant à l'étranger est maintenant supérieur à quatre millions, a déclaré l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR).

* La Russie pourrait avoir commis des crimes de guerre en tuant des civils et en détruisant des hôpitaux lors de son pilonnage des villes ukrainiennes, a déclaré le principal responsable des droits de l'homme des Nations Unies.

CITATIONS

"Je pense que leur moral a baissé. La plupart d'entre eux ont déjà compris qu'ils ont fait une énorme erreur en venant ici", a déclaré Maksym, un soldat ukrainien, à propos des forces russes dans la région orientale de Kharkiv.