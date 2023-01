L'Ukraine et la quête de liberté de l'Iran dominent le festival du film de Berlin

En annonçant la liste finale des films lundi, le directeur artistique Carlo Chatrian a déclaré que les réalisateurs Penn et Aaron Kaufmann étaient déjà à Kiev pour filmer "Superpower" lorsque les chars russes ont franchi la frontière ukrainienne, ouvrant le plus grand conflit en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale.

"La Berlinale aura lieu exactement un an après", a déclaré M. Chatrian. "Et peut-être que Berlin est plus pertinent que d'autres endroits, parce que nous sommes proches de l'Ukraine, parce que des Ukrainiens vivent à Berlin."

Avec ses racines dans l'enclave de Berlin-Ouest, en première ligne de la guerre froide, la Berlinale se considère comme un festival ouvertement politique, et Chatrian a déclaré que la 73e édition mettrait en lumière les luttes pour la liberté en Ukraine et en Iran, en projetant des dizaines de films de et sur les deux pays.

Chatrian a déclaré que les 18 films en compétition étaient thématiquement liés par leur préoccupation pour le mélodrame et l'amour, de "Someday We'll Tell Each Other Everything" d'Emily Atef sur le danger et la violence de l'amour adolescent, à "Disco Boy" de Giacomo Abbruzzese, sur un Biélorusse qui rejoint la Légion étrangère française.

"Nous ne faisons pas la sélection en pensant au mélodrame", a déclaré M. Chatrian. "Nous sélectionnons les films parce qu'ils résonnent en nous".

La compétition fera également une place à l'animation avec "Suzume" du Japonais Makoto Shinkai, décrit par Chatrian comme le "poète de la jeunesse". Décrit comme un voyage dans l'archipel japonais, le film se distingue par ses couleurs audacieuses.

La Berlinale, chez elle dans l'un des centres mondiaux de la culture queer, continuera à mettre en avant les questions de genre et d'identité qui ont préoccupé ces dernières années ses jurys, dirigés cette année par l'actrice américaine Kristen Stewart.

"Orlando, My Political Biography" de Paul B. Breciado sera projeté en dehors de la compétition principale et décrit Orlando écrivant une lettre à Virginia Wolf, auteur du roman éponyme, pour lui dire que le personnage de changement de sexe qu'elle a créé existe désormais dans la vie réelle.