Kiev a fait état d'une situation "compliquée" dans les combats dans l'est de l'Ukraine et de succès dans certaines parties du sud, mardi, alors qu'elle poursuit sa contre-offensive contre les forces d'occupation russes.

"La situation est compliquée mais sous contrôle (dans l'est)", a déclaré le général Oleksander Syrskyi, commandant des forces terrestres ukrainiennes, sur l'application de messagerie Telegram.

Il a indiqué que la Russie avait concentré ses forces en direction de Kupiansk, dans la région de Kharkiv (nord-est), mais que les troupes ukrainiennes les retenaient.

Depuis que Kiev a lancé sa contre-offensive début juin, aidée par les armes fournies par ses alliés occidentaux, elle a repris plus de 210 kilomètres carrés de terrain, a déclaré lundi le vice-ministre de la défense, Hanna Maliar.

Toutefois, la Russie conserve de vastes pans de territoire depuis son invasion totale en février 2022, et les troupes ukrainiennes se sont heurtées à des positions lourdement défendues et à des champs de mines.

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré que la contre-offensive "n'aboutit pas" et Moscou effectue également de fréquentes frappes aériennes en Ukraine.

Les responsables ukrainiens ont de plus en plus signalé une intensification de l'activité militaire russe près de Kupiansk et de la ville voisine de Lyman, dans le nord-est du pays. Ces deux villes ont été reprises par l'Ukraine à la fin de l'année dernière.

Lundi, un porte-parole des forces orientales de l'Ukraine a déclaré que l'armée russe avait rassemblé plus de 100 000 soldats et plus de 900 chars dans la région.

M. Syrskyi a ajouté que les troupes russes constituaient des réserves dans le secteur de Bakhmut, dans l'est de l'Ukraine, pour tenter de stopper l'avancée des forces ukrainiennes.

Le porte-parole militaire Andriy Kovaliov a déclaré que les troupes ukrainiennes poursuivaient leurs opérations offensives au sud et au nord de Bakhmut, une petite ville capturée par les forces russes en mai.

Dans le sud, après avoir chassé les troupes russes de plusieurs villages, les forces ukrainiennes ont remporté des succès en direction de Mala Tokmachka-Novopokrovka et de Velyka Novosilka-Urozhayne, a déclaré M. Kovaliov, sans donner de détails.

"L'ennemi oppose une forte résistance et les combats sont intenses", a-t-il déclaré dans des propos rapportés par le Centre des médias militaires ukrainiens.

Maliar a déclaré mardi que la situation dans le sud était stable mais en faveur de l'Ukraine. Un porte-parole du commandement de la Tavria, ou commandement du sud, a également fait état de quelques succès, indiquant que les troupes ukrainiennes se retranchaient après avoir progressé dans le sud.

Il a indiqué que les forces russes se concentraient sur les combats en direction d'Avdiivka et de Maryinka dans la région de Donetsk, mais que les forces ukrainiennes repoussaient les tentatives russes d'avancer près de Maryinka et de Krasnohorivka, à l'ouest de la ville de Donetsk.