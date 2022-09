L'Ukraine fait état de gains, avec une nouvelle aide américaine à venir

"Nous savons que c'est un moment charnière. Plus de six mois après le début de la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine, votre contre-offensive est maintenant en cours et s'avère efficace."

M. Blinken était à Kiev pour l'annonce, visitant un hôpital pour enfants et un célèbre chien démineur, un terrier Jack Russel nommé Patron.

Pendant ce temps, le président ukrainien, Volodymyr Zelenskiy, déclare que son armée a gagné du terrain sur le champ de bataille dans la région de Kharkiv, dans l'est du pays, en prenant plusieurs villes et villages aux forces russes. Il affirme que "chaque citoyen se sent fier" de ses guerriers.

Un général ukrainien a déclaré jeudi qu'elle avait repris environ 270 miles carrés de territoire, et avancé d'environ 30 miles derrière les lignes russes.

Il s'agit de l'évaluation publique la plus détaillée à ce jour de la contre-offensive ukrainienne en cours. Kiev s'est montré très prudent quant à ses progrès, afin de ne pas compromettre l'opération.

La Russie a confirmé des combats dans la région de Kharkiv, mais n'a pas confirmé de pertes.