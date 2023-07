L'armée ukrainienne a fait état mardi de petites avancées contre les forces russes dans certaines parties du sud de l'Ukraine et au sud de Bakhmout, dans l'est du pays.

Dans le cadre d'une contre-offensive lancée au début du mois dernier, Kiev tente de repousser les forces russes dans l'est de l'Ukraine et d'avancer vers la côte méridionale afin de couper un pont terrestre entre la Russie et la Crimée occupée par les Russes.

Les progrès ont été plus lents que prévu, mais l'Ukraine a déclaré qu'elle s'efforçait de minimiser les pertes, car ses forces sont confrontées à des lignes de défense russes fortifiées et truffées de mines terrestres.

Andriy Kovaliov, porte-parole de l'état-major des forces armées, a déclaré que les troupes ukrainiennes avaient progressé en direction du village de Staromayorske, dans le sud-est du pays, près des localités reprises par l'Ukraine le mois dernier dans la région de Donetsk.

Les troupes ukrainiennes renforcent les positions qu'elles ont prises et les forces russes opposent une forte résistance.

À l'est, les troupes ukrainiennes ont chassé les unités russes de leurs positions près du village d'Andriivka, au sud-ouest de la ville de Bakhmut, en grande partie détruite, dont les forces russes s'étaient emparées en mai.

Les forces ukrainiennes mènent également des opérations offensives au nord et au sud de Bakhmut.

Grâce aux armes fournies par ses alliés occidentaux, Kiev a repris plus de 192 km² au sud et 35 km² à l'est depuis le lancement de sa contre-offensive, a déclaré lundi un haut responsable de la défense.

La Russie détient toujours de vastes pans de territoire 17 mois après son invasion totale et n'a pas reconnu que l'Ukraine avait réalisé des gains lors de la contre-offensive. Ses rapports sur les combats brossent un tableau différent de celui de Kiev, et elle a mené des frappes aériennes dans toute l'Ukraine.

Reuters n'a pas pu vérifier l'évolution du champ de bataille.