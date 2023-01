L'Ukraine juge nécessaire d'accélérer les livraisons d'armes après Dnipro

16 janvier (Reuters) - L'attaque meurtrière contre un immeuble résidentiel de la ville de Dnipro, dans le centre de l'Ukraine, illustre la nécessité de décisions plus rapides et mieux coordonnées sur les livraisons d'armes à Kyiv, a déclaré lundi soir le président ukrainien Volodimir Zelensky.

Plusieurs dizaines de personnes ont péri et des dizaines d'autres étaient portées disparues dans les décombres d'un immeuble résidentiel de Dnipro après que celui-ci a été touché samedi par un missile au cours d'une salve de bombardements russes.

"Ce qui s'est passé à Dnipro, le fait que la Russie prépare de nouvelles tentatives pour prendre le contrôle dans cette guerre, le fait que la nature de l'action militaire sur le front requiert de nouvelles décisions sur les livraisons d'armes, tout cela souligne combien il est important de coordonner tous les efforts de la coalition défendant l'Ukraine et la liberté", a dit Volodimir Zelensky.

S'exprimant dans une allocution vidéo quotidienne, il a souligné qu'il fallait "accélérer le processus de prise de décision", alors que Kyiv exhorte de longue date ses alliés occidentaux à lui fournir davantage d'armes - et notamment des chars d'assaut -, craignant par ailleurs que Moscou lance une nouvelle offensive dans le nord du pays via la Biélorussie.

Etats-Unis et France ont annoncé plus tôt ce mois-ci l'envoi de chars de combat à l'Ukraine. Le président français Emmanuel Macron a ainsi promis à Kyiv la livraison de chars AMX-10 RC, sans préciser le calendrier de cette livraison et le nombre d'appareils.

L'Allemagne, réticente à l'idée d'envoyer des chars Leopard, fait face à la pression de plusieurs pays occidentaux sur la question. La Pologne et la Grande-Bretagne ont exhorté lundi Berlin à donner son aval pour l'envoi à Kyiv de ces chars de fabrication allemande - un feu vert sans lequel un pays étranger ne peut livrer des chars Leopard à un pays tiers. (Reportage Ron Popeski et Elaine Monaghan; version française Jean Terzian)