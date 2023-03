L'Ukraine méprise les frappes de missiles russes sur les civils, la défense de Bakhmut tient bon

Les tirs de barrage effectués avant l'aube jeudi ont tué au moins neuf civils et coupé l'électricité dans plusieurs villes, mais le risque d'une fusion catastrophique de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia a été évité avec le rétablissement de l'électricité après une déconnexion temporaire du réseau ukrainien.

L'Ukraine a déclaré que ses défenses aériennes avaient abattu de nombreux drones et missiles au cours de la vague d'attaques, mais que les forces russes avaient également tiré six missiles de croisière hypersoniques Kinzhal, qu'elles n'ont aucun moyen d'arrêter.

Moscou a confirmé avoir utilisé des missiles hypersoniques Kinzhal - le mot russe signifiant "poignard" - lors de l'attaque de jeudi.

Ces frappes massives sur des cibles éloignées du front constituent la première vague de ce type depuis la mi-février, rompant ainsi avec l'accalmie de la campagne aérienne lancée par la Russie il y a cinq mois contre les infrastructures civiles de l'Ukraine.

"Les occupants ne peuvent que terroriser les civils. C'est tout ce qu'ils peuvent faire", a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy. "Mais cela ne les aidera pas. Ils ne pourront pas se soustraire à leurs responsabilités pour tout ce qu'ils ont fait".

La Russie a nié à plusieurs reprises avoir pris des civils pour cible. Son ministère de la défense a déclaré avoir mené une "frappe massive de représailles" pour se venger d'un raid transfrontalier mené la semaine dernière, et a affirmé avoir atteint toutes les cibles visées, détruisant des bases de drones, disruptif les chemins de fer et endommageant des installations qui fabriquent et réparent des armes.

Les missiles ont tué des villageois dans la région occidentale de Lviv et, plus près de la ligne de front, dans la région centrale de Dnipro, tandis que l'artillerie russe a également tué au moins trois personnes dans la ville de Kharkiv, dans le nord-est du pays.

Moscou affirme que ces frappes visent à réduire la capacité de combat de l'Ukraine. Kiev affirme que les frappes aériennes n'ont aucun objectif militaire et visent à blesser et à intimider les civils, ce qui constitue un crime de guerre.

À Kiev, une femme se tenait à l'extérieur de son appartement dévasté, tenant un enfant en bas âge dans ses bras, tout en exprimant sa colère à l'égard de la Russie au lendemain de l'attaque.

"Comment peuvent-ils faire cela ? Comment est-ce possible ? Ce ne sont pas des humains", a déclaré Liudmyla, 58 ans, après une nuit au cours de laquelle les sirènes ont retenti pendant sept heures.

L'analyste militaire ukrainien Oleh Zhdanov a déclaré que l'incapacité des services de renseignement russes à identifier des cibles militaires avait conduit à un "plan B - démoraliser la population".

"C'est pourquoi ils ont frappé l'infrastructure énergétique, le point le plus faible, l'électricité, le chauffage, l'eau", a déclaré M. Zhdanov dans une présentation sur YouTube.

Et ils semblent incapables de changer de stratégie en pensant que, qu'ils frappent ou non, tôt ou tard, la population dira "ça suffit, nous abandonnons". Mais cela n'arrivera pas.

MISSILES HYPERSONIQUES

La Maison Blanche a déclaré que le tir de barrage était "dévastateur" et que Washington continuerait à fournir à l'Ukraine des capacités de défense aérienne.

Cependant, la Russie disposerait de quelques dizaines de Kinzhals, qui volent plusieurs fois plus vite que la vitesse du son et sont construits pour transporter des ogives nucléaires d'une portée de plus de 2 000 km (1 200 miles). Dans ses discours, le président Vladimir Poutine présente régulièrement le Kinzhal comme une arme contre laquelle l'alliance transatlantique de l'OTAN, qui soutient Kiev, ne peut rien.

Les attaques de missiles ont brièvement coupé l'alimentation électrique de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, la plus grande d'Europe, l'isolant du réseau et l'obligeant à recourir à l'alimentation d'urgence par diesel pour éviter une fusion. Elle a ensuite été reconnectée au réseau énergétique ukrainien, a indiqué l'opérateur Ukrenergo.

La centrale, que la Russie détient depuis qu'elle s'en est emparée au début de la guerre, se trouve à proximité de la ligne de front et les deux parties ont déjà mis en garde contre le risque de catastrophe. Moscou a déclaré qu'il n'y avait pas de danger.

Rafael Grossi, chef de l'organe de surveillance nucléaire de l'ONU, a lancé un appel passionné en faveur de la création d'une zone de protection autour de la centrale.

"En temps utile, nous jetons les dés. Et si nous permettons que cela se poursuive en temps utile, un jour notre chance tournera", a déclaré M. Grossi au Conseil des gouverneurs de l'AIEA, qui compte 35 pays.

L'UKRAINE SE BAT À BAKHMUT

Sur le champ de bataille, la semaine a été marquée par un changement apparent, l'Ukraine ayant décidé de poursuivre le combat à Bakhmut, une ville qui a subi de plein fouet l'offensive hivernale russe lors des combats les plus sanglants de la guerre.

Moscou affirme que Bakhmut est importante en tant qu'étape pour décrocher la région environnante du Donbas, un objectif de guerre majeur. L'Occident estime que la ville en ruine a peu de valeur et que les forces russes sacrifient des vies pour donner à M. Poutine sa seule victoire depuis qu'il a envoyé des centaines de milliers de réservistes au combat à la fin de l'année dernière.

Evgueni Prigojine, chef de l'armée privée russe Wagner, qui a mené les combats à Bakhmout, a déclaré mercredi que ses forces contrôlaient toute la ville à l'est d'une rivière qui la traverse.

L'analyste militaire ukrainien Zhdanov, qui a fait le point sur la situation, a déclaré que les défenseurs avaient déjoué les tentatives russes d'encerclement total de Bakhmut par l'ouest, et que la ligne de front du côté sud tenait depuis plusieurs jours, tandis que l'ennemi avait fait quelques progrès dans les villages du nord.

Moscou, qui affirme avoir annexé un cinquième de l'Ukraine, affirme avoir lancé son "opération militaire spéciale" il y a un an pour lutter contre une menace pour la sécurité. Kiev et l'Occident estiment qu'il s'agit d'une guerre non provoquée visant à soumettre un État indépendant.