Le Service de sécurité de l'État ukrainien (SBU) a déclaré avoir ouvert une enquête criminelle sur Andrei Ruzinsky, un commandant russe que Reuters a identifié l'an dernier comme ayant contribué à l'occupation militaire de l'est de l'Ukraine.

M. Ruzinsky était le commandant du 11e corps d'armée de la flotte russe de la Baltique, qui a pénétré en Ukraine au début de 2022 et a pris le contrôle d'une chaîne de villes au sud de Kharkiv, la deuxième ville d'Ukraine.

Le SBU a indiqué dans un communiqué qu'il avait notifié à Ruzinsky, qui se trouve sur le sol russe, qu'il était soupçonné d'avoir participé à un complot visant à commettre des actes d'agression militaire.

Le SBU a indiqué qu'il avait ordonné des attaques à l'arme lourde contre des zones peuplées et qu'il avait donné des ordres au commandant militaire de la ville de Balakliia, où de nombreux cas de détention et de torture de civils ont été recensés, selon des responsables ukrainiens et des habitants de la région.

La Russie s'est retirée de la région en septembre de l'année dernière.

Reuters n'a pas pu joindre M. Ruzinsky aux numéros de téléphone indiqués. Le ministère russe de la défense n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Le Kremlin a démenti à plusieurs reprises les informations selon lesquelles ses troupes auraient commis des crimes de guerre ou pris des civils pour cible.

Dans un rapport spécial publié en octobre dernier, Reuters a révélé comment des soldats du 11e corps d'armée ont occupé les environs de Balakliia, dans la région de Kharkiv, au nord-est de l'Ukraine.

Le rapport, basé sur une cache de documents militaires russes découverts dans un bunker de commandement abandonné, mentionnait que Ruzinsky faisait partie de la chaîne de commandement qui supervisait la force russe sur place.

Dans la même cache, Reuters a également trouvé quatre documents qui identifient Ruzinsky comme commandant du groupement militaire de Balakliia, en plus de son rôle de chef du 11e corps d'armée.

Il s'agissait d'un certificat signé félicitant un subordonné pour son anniversaire et de trois documents imprimés, portant le nom et le rôle de Ruzinsky en haut de la page, donnant des instructions sur les indicatifs radio que le groupement de Balakliia devait utiliser.

Plus tard dans l'année, Ruzinsky a remis le commandement du groupement de Balakliia à l'un de ses subordonnés, le colonel Ivan Popov, comme le montrent les documents.

Dans un autre article publié le mois dernier, Reuters a identifié le commandant qui avait été chargé du maintien de l'ordre au sein de la population civile pendant les six mois d'occupation de Balakliia par la Russie. Cet homme, qui portait l'indicatif "Granit", est Valery Buslov, un policier militaire russe de la flotte de la Baltique.

Suite au rapport de Reuters, le SBU a annoncé ce mois-ci que Buslov avait été notifié de soupçons de violation des lois et coutumes de la guerre. L'agence a déclaré que M. Buslov avait organisé la "détention illégale de résidents locaux" à Balakliia.

Elle a indiqué que les enquêteurs avaient trouvé des preuves qu'il avait personnellement interrogé les détenus et qu'il avait utilisé des "violences psychologiques et physiques" à leur encontre, notamment en les menaçant de meurtre et de déportation forcée de leurs proches en Russie.

Lorsque Reuters a joint Buslov par téléphone à l'intérieur de la Russie le mois dernier, il a nié s'être rendu à Balakliia.