La Russie et l'Ukraine ont présenté des comptes rendus contradictoires de la situation à Bakhmut dimanche, Kiev affirmant qu'elle contrôlait toujours une petite partie de la ville assiégée de l'est, tandis que Moscou a félicité l'armée privée de Wagner et les troupes russes pour avoir "libéré" la ville.

La Russie a déclaré samedi qu'elle s'était entièrement emparée de la ville détruite, ce qui marquerait la fin de la bataille la plus longue et la plus sanglante de cette guerre qui dure depuis 15 mois. Le président russe Vladimir Poutine a félicité ses troupes et Wagner.

Toutefois, les responsables ukrainiens ont contesté ces affirmations dimanche. Un général ukrainien de haut rang a déclaré que les forces de Kiev contrôlaient ce qu'il considérait comme une partie "insignifiante" de Bakhmout, mais a ajouté que ce point d'appui serait suffisant pour entrer dans la ville dévastée si la situation évoluait.

Le général Oleksandr Syrskyi a déclaré dans un message sur Telegram que les forces de Kiev avançaient sur les forces russes dans les banlieues et qu'elles se rapprochaient d'un "encerclement tactique" de la ville, qui comptait autrefois 70 000 habitants.

"Nos forces ont pris la ville en semi-encerclement, ce qui nous donne la possibilité de détruire l'ennemi... l'ennemi doit se défendre dans la partie de la ville qu'il contrôle", a déclaré le vice-ministre ukrainien de la défense, Hanna Maliar, plus tôt dans la journée de dimanche sur Telegram.

M. Maliar a ajouté que les troupes ukrainiennes défendaient toujours les installations industrielles et les infrastructures, ainsi qu'un secteur privé de la ville, et qu'elles avaient revendiqué une partie des hauteurs qui les surplombent. Reuters n'a pas été en mesure de vérifier ces affirmations sur le champ de bataille.

Au cours de la semaine écoulée, les forces ukrainiennes ont réalisé leurs avancées les plus rapides depuis six mois sur les flancs nord et sud de Bakhmout, la Russie reconnaissant quelques revers pour ses troupes.

Kiev affirme que son objectif était d'attirer les forces russes d'autres zones du front vers la ville, afin d'y infliger de lourdes pertes et d'affaiblir la ligne de défense de Moscou dans d'autres zones, en prévision d'une contre-offensive ukrainienne majeure.

Le président américain Joe Biden a déclaré que la Russie avait subi plus de 100 000 pertes à Bakhmout, dont la destruction a été comparée par M. Zelenskiy à l'attaque à la bombe atomique menée par les États-Unis sur Hiroshima, au Japon, pendant la Seconde Guerre mondiale.

"Je vais vous le dire ouvertement : Les photos d'Hiroshima en ruines me rappellent absolument Bakhmut et d'autres colonies similaires. Il n'y a plus rien de vivant, tous les bâtiments sont en ruine", a-t-il déclaré à la presse alors qu'il participait au sommet du Groupe des Sept qui s'est tenu dans la ville japonaise dimanche.

"À ce jour, la Fédération de Russie n'a pas encore capturé Bakhmut. Il n'y a pas deux ou trois interprétations possibles", a-t-il ajouté.

WAGNER SEUL ?

Dimanche, M. Poutine a félicité la force mercenaire Wagner et les troupes russes pour avoir revendiqué la ville, tandis que le fondateur de Wagner, Evgeny Prigozhin, a minimisé le rôle de l'armée régulière russe et a déclaré dans un message vocal sur Telegram : "Pratiquement aucun membre de l'armée n'a aidé à la conquête de la ville" : "Pratiquement aucun membre de l'armée ne nous a aidés".

La prise de Bakhmout - que la Russie appelle Artyomovsk, son nom de l'époque soviétique - représenterait la première grande victoire de Moscou dans le conflit depuis plus de dix mois.

La bataille pour Bakhmut a mis en évidence une division de plus en plus profonde entre Wagner, qui a recruté des milliers de détenus dans les prisons russes, et l'armée régulière russe. Depuis deux semaines, Prigozhin émet quotidiennement des messages vidéo et audio dénonçant les dirigeants militaires russes, souvent dans des discours chargés d'adjectifs.

Moscou affirme depuis longtemps que la capture de Bakhmout constituerait un tremplin vers une avancée plus profonde dans la région du Donbas, qu'elle prétend avoir annexée à l'Ukraine. Elle en a fait la cible principale d'une offensive massive qui n'a pas réussi à conquérir de terrain significatif ailleurs.

Le ministère russe de la défense a déclaré que ses forces avaient également détruit un pont routier précédemment utilisé par les forces ukrainiennes pour renforcer Bakhmut, ainsi qu'un entrepôt de munitions ukrainien.

Les dirigeants des démocraties les plus riches du monde ont déclaré, lors du sommet du Groupe des Sept (G7), qu'ils ne renonceraient pas à soutenir l'Ukraine.

M. Zelenskiy, qui s'est entretenu en privé avec M. Biden lors du sommet, s'est dit convaincu que Kiev recevrait des avions de combat F-16 de la part de l'Occident, après des mois de lobbying.

Kiev prépare sa contre-offensive, la prochaine phase majeure de la guerre, après six mois de défense contre la poussée hivernale de la Russie.

M. Biden a déclaré que les F-16 n'auraient pas aidé les forces ukrainiennes en ce qui concerne Bakhmut, mais qu'ils pourraient "faire une grande différence en termes de capacité à faire face à ce qui se profile à l'horizon".