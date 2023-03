L'Ukraine prépare une contre-offensive alors que l'assaut russe sur Bakhmut bat de l'aile

Les remarques faites jeudi constituent l'indication la plus forte à ce jour de la part de Kiev qu'elle est sur le point de changer de tactique, après avoir absorbé les assauts de la Russie pendant un hiver brutal.

Les mercenaires Wagner de la Russie "perdent des forces considérables et s'essoufflent", a déclaré le commandant des forces terrestres de Kiev, Oleksandr Syrskyi, dans un message publié sur les réseaux sociaux.

"Très bientôt, nous profiterons de cette occasion, comme nous l'avons fait par le passé près de Kiev, Kharkiv, Balakliya et Kupiansk", a-t-il déclaré, énumérant les contre-offensives ukrainiennes de l'année dernière qui ont permis de reconquérir des pans entiers de territoire.

Moscou n'a pas réagi immédiatement aux suggestions selon lesquelles ses forces à Bakhmut étaient en perte de vitesse, mais le patron de Wagner, Evgeniy Prigozhin, a fait des déclarations ces derniers jours, mettant en garde contre une contre-attaque ukrainienne.

Lundi, M. Prigozhin a publié une lettre adressée au ministre russe de la défense, Sergei Shoigu, dans laquelle il affirmait que l'Ukraine avait l'intention de couper les forces de Wagner des troupes régulières russes.

Les journalistes de Reuters qui se trouvaient près de la ligne de front au nord de Bakhmut ont observé des signes qui vont dans le sens de l'affirmation selon laquelle l'offensive russe dans la région pourrait être en train de s'affaiblir. Dans un village tenu par les Ukrainiens à l'ouest de Soledar, à la périphérie nord de Bakhmut, l'intensité des bombardements russes a sensiblement diminué par rapport à ce qu'elle était deux jours plus tôt.

"Il faisait très chaud ici il y a une semaine, mais depuis trois jours, c'est plus calme", explique un soldat ukrainien qui utilise l'indicatif "Kamin", ou "Pierre".

"Nous pouvons le constater dans les frappes aériennes de l'ennemi. Alors qu'avant il y avait cinq-six raids aériens par jour, aujourd'hui nous n'avons eu qu'une seule attaque d'hélicoptère", ajoute le soldat.

CHANGEMENT D'ORIENTATION

Un ralentissement de la Russie à Bakhmout pourrait signifier que Moscou détourne ses troupes et ses ressources vers d'autres régions. La Grande-Bretagne a déclaré jeudi que les troupes russes avaient progressé plus au nord ce mois-ci, reprenant partiellement le contrôle des abords de la ville de Kreminna. D'intenses batailles se déroulent également plus au sud.

L'analyste militaire ukrainien Oleh Zhdanov est d'accord avec cette évaluation. Il a déclaré sur YouTube que les attaques russes sur Bakhmut diminuaient et que la Russie déplaçait ses efforts vers le sud, vers la ville d'Avdiivka.

Les forces de Moscou sont devenues plus actives dans les zones situées au nord, dans les régions de Kharkiv et de Louhansk, ainsi que dans le centre de la Zaporizhzhia et le sud de la région de Kherson.

Tout changement de dynamique à Bakhmout, s'il se confirme, serait remarquable compte tenu de l'importance symbolique de la ville en tant que point central de l'offensive russe et de l'ampleur des pertes subies par les deux camps lors de la bataille d'infanterie la plus sanglante qu'ait connue l'Europe depuis la Seconde Guerre mondiale.

Jeudi, le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a exhorté l'Europe à augmenter et à accélérer ses livraisons d'armes et à imposer des sanctions supplémentaires à la Russie, avertissant que la guerre pourrait sinon s'éterniser.

"Si l'Europe attend, le mal pourrait avoir le temps de se regrouper et de se préparer à des années de guerre. Il est en votre pouvoir d'empêcher cela", a déclaré M. Zelenskiy, visiblement frustré, dans un discours vidéo adressé aux dirigeants de l'Union européenne depuis un train.

Il a notamment réitéré ses demandes de missiles à longue portée, de munitions et d'avions modernes, et a déclaré que l'UE devait accélérer le processus d'adhésion de l'Ukraine.

Lors du sommet de l'UE, les dirigeants ont approuvé un plan arrêté lundi par les ministres des affaires étrangères, qui prévoit l'envoi d'un million d'obus d'artillerie à l'Ukraine au cours de l'année à venir. Ils ont également discuté de la sécurité alimentaire mondiale et des sanctions à l'encontre de la Russie.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré que l'Union européenne s'efforcerait de retrouver les enfants ukrainiens expulsés vers la Russie et de faire pression pour leur retour. Elle a indiqué que 16 200 enfants avaient été déportés et que seuls 300 avaient été renvoyés en Ukraine.

Il y a une semaine, la Cour pénale internationale a lancé un mandat d'arrêt à l'encontre du président russe Vladimir Poutine pour le déplacement forcé d'enfants ukrainiens.

EN TEMPS UTILES

"C'est un rappel horrible des temps les plus sombres de notre histoire (...) que de déporter des enfants. C'est un crime de guerre", a déclaré Mme von der Leyen.

Sur le terrain, en Ukraine, les lignes de front sont en grande partie gelées depuis novembre. Il y a plusieurs semaines, l'Ukraine avait envisagé de se retirer de Bakhmut, mais elle a décidé de continuer à se battre.

Plus tôt dans la journée de jeudi, M. Zelenskiy avait poursuivi sa tournée des provinces situées sur la ligne de front, en se rendant dans la région de Kherson, dans le sud, un jour après avoir rencontré les troupes près de Bakhmout. Une vidéo le montre en train de rencontrer des habitants à Posad Pokrovske, un village bombardé sur l'ancienne ligne de front de Kherson, repris lors de la dernière grande avancée de l'Ukraine l'année dernière.

La Russie a envahi l'Ukraine en février 2022 dans le cadre de ce qu'elle appelle une "opération militaire spéciale", affirmant que les liens de Kiev avec l'Occident constituaient une menace pour la sécurité. Depuis lors, des dizaines de milliers de civils ukrainiens et de soldats des deux camps ont été tués.

La Russie a détruit des villes ukrainiennes et mis en fuite des millions de personnes. Elle affirme avoir annexé près d'un cinquième de l'Ukraine. Kiev et l'Occident qualifient cette guerre d'attaque non provoquée visant à soumettre un pays indépendant.