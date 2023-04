L'Ukraine cherchera à "transformer complètement" six villes qui ont été gravement endommagées par l'invasion russe dans le cadre d'un programme de reconstruction annoncé mardi par le Premier ministre Denys Shmyhal.

Les partenaires occidentaux de Kiev se préparent à verser des milliards de dollars à l'Ukraine pour soutenir les efforts de reconstruction après 14 mois de guerre.

M. Shmyhal a déclaré que les villes de Borodianka et Moshchun près de la capitale Kiev, Yahidine dans le nord, Trostianets et Tsyrkuny dans l'est, et Posad-Pokrovske dans le sud seraient reconstruites "de manière complète et selon de nouveaux principes" dans le cadre d'un programme expérimental

"Cela signifie que l'on ne reconstruira pas des maisons ou des bâtiments particuliers, mais tout - avec une approche systémique, une nouvelle planification et une transformation complète de ces localités", a-t-il déclaré lors d'une réunion du gouvernement.

Les six colonies ont subi une "destruction terrible", a-t-il ajouté.

M. Shmyhal a déclaré que le projet s'inscrivait dans le cadre d'un plan plus large visant à accélérer la reconstruction, même si la guerre n'est pas terminée.

Les forces ukrainiennes devraient lancer une contre-offensive dans les semaines à venir pour tenter de reconquérir les territoires occupés par la Russie.

"Pour nous, il est important que les Ukrainiens voient dès cette année que la reconstruction est une réalité", a-t-il déclaré.