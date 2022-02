L'Ukraine promet de ne pas céder à la pression "nucléaire" de Poutine

par Matthias Williams

LVIV, Ukraine, 27 février (Reuters) - La décision de Vladimir Poutine de placer les forces de dissuasion nucléaires russes en alerte a été calculée pour faire pression sur l'Ukraine à l'entame de pourparlers avec Moscou mais Kiev ne cèdera pas, a déclaré le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmitro Kuleba.

"Nous considérons cette annonce, cet ordre, comme une tentative de faire monter les enchères et d'accentuer la pression sur la délégation ukrainienne", a déclaré Dmitro Kuleba lors d'un point de presse.

Le chef de la diplomatie ukrainienne a affirmé que Moscou avait renoncé à imposer des conditions préalables à ces discussions après avoir subi des revers militaires. Il a ajouté que l'Ukraine écouterait ce que la Russie aurait à lui dire.

L'Ukraine a rejeté dimanche matin une proposition russe de discussions dans la ville biélorusse de Gomel, refusant des pourparlers sur le territoire d'un pays allié de Moscou. Le président ukrainien, Volodimir Zelenski, a par la suite annoncé la tenue de pourparlers, les premiers depuis le déclenchement de l'offensive russe jeudi matin, à la frontière ukraino-biélorusse, près de la rivière Pripiat.

On ignore qui participera à ces pourparlers. Les médias ukrainiens ont déclaré que l'adjoint de Dmitro Kuleba devait se rendre à la réunion, dont on ignore le lieu et l'heure exacts.

"J'aimerais vous rappeler qu'il y a seulement deux jours, quand la guerre a débuté, la Russie n'était absolument pas intéressée par des discussions", a déclaré Dmitro Kuleba. "Maintenant qu'elle a subi des pertes (...) et que son Blitzkrieg a échoué, la Russie commence à parler le langage des ultimatums."

"Nous allons écouter ce que la Russie veut nous dire. Nous y allons sans discussions préliminaires, sans accord préliminaire sur ce qui pourrait résulter des discussions", a-t-il ajouté.

Le président Volodimir Zelenski a déclaré que ces discussions avaient été décidées lors d'un entretien téléphonique avec son homologue biélorusse Alexandre Loukachenko.

Ce dernier s'est engagé à ce qu'aucun avion ou hélicoptère ne décolle de Biélorussie pendant les discussions, ni à ce qu'aucun missile ne soit tiré du territoire biélorusse, a dit Volodimir Zelenski. (Reportage Matthias Williams, rédigé par Jean-Stéphane Brosse)