L'Ukraine récupère davantage de territoires dans la région que la Russie prétend avoir annexée

Le président Volodymyr Zelenskiy a déclaré que les forces ukrainiennes ont repris d'autres localités de Kherson, l'une des régions du sud partiellement occupées par la Russie que Moscou prétend avoir annexée.

Alors que les forces russes se retirent des lignes de front au sud et à l'est, Zelenskiy a déclaré dans une allocution vidéo de fin de soirée mercredi que Novovoskresenske, Novohryhorivka et Petropavlivka, au nord-est de la ville de Kherson, avaient été "libérés".

Aux Nations Unies, la Russie fait pression pour un vote secret au lieu d'un vote public la semaine prochaine, lorsque l'Assemblée générale de l'ONU, qui compte 193 membres, examinera s'il faut condamner son annexion de Donetsk et de Luhansk à l'est et de Kherson et de Zaporizhzhia au sud, après avoir organisé des référendums dans les provinces.

Le président russe Vladimir Poutine a signé mercredi une loi visant à incorporer les quatre régions à la Russie. L'Ukraine affirme qu'elle n'acceptera jamais une saisie illégale de son territoire par la force. Kiev et l'Occident ont déclaré que les référendums étaient des votes truqués organisés sous la menace des armes.

La nouvelle loi incorporerait environ 18 % du territoire de l'Ukraine à la Russie, soit l'équivalent de la superficie du Portugal, dans la plus grande annexion d'Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Poutine affirme vouloir assurer la sécurité de la Russie et protéger les russophones en Ukraine. Kiev accuse Moscou de s'accaparer des territoires.

La décision de la Russie d'annexer les régions soulève la possibilité d'une escalade dans la guerre. Poutine et d'autres responsables ont déclaré qu'ils pourraient utiliser des armes nucléaires pour protéger le territoire russe, y compris les provinces annexées.

L'Ukraine a déclaré qu'elle ne se laisserait pas influencer par les menaces nucléaires et Zelenskiy a déclaré dans son discours qu'il s'était réuni avec ses hauts responsables militaires pour discuter de la récupération de toutes les terres occupées par la Russie.

Passant au russe, Zelenskiy s'est adressé aux forces pro-Moscou, leur disant qu'elles avaient déjà perdu.

"Les Ukrainiens savent pour quoi ils se battent. Et de plus en plus de citoyens russes se rendent compte qu'ils doivent mourir simplement parce qu'une personne ne veut pas mettre fin à la guerre", a-t-il déclaré en faisant référence à Poutine.

La carte de l'Ukraine établie par Moscou semble montrer un rétrécissement des zones qu'elle contrôle. Une carte des "nouvelles régions" publiée par l'agence de presse d'État RIA comprend l'intégralité du territoire des provinces ukrainiennes, mais certaines parties sont ombragées et étiquetées comme étant sous contrôle militaire ukrainien.

L'armée ukrainienne dans le sud a déclaré que ses forces avaient effectué plus de 350 missions de tir, tué au moins 58 combattants russes, détruit neuf chars, 17 véhicules blindés et quatre obusiers.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement ce rapport.

DES CORPS DANS LES ARBRES

Les forces ukrainiennes ont reconquis des milliers de kilomètres carrés de territoire depuis le début du mois de septembre, y compris des dizaines de localités au cours des derniers jours.

Des milliers de troupes russes se sont retirées après l'effondrement de la ligne de front, d'abord dans le nord-est, et, depuis le début de cette semaine, également dans le sud.

Poutine a célébré les annexions lors d'une cérémonie au Kremlin suivie d'un concert sur la Place Rouge la semaine dernière, quelques heures seulement avant que les forces ukrainiennes ne capturent Lyman, le principal bastion russe dans la partie nord de Donetsk.

Mercredi, les corps de deux soldats russes gisaient encore, gonflés dans les arbres, sur les côtés opposés de la route près de Lyman, près des carcasses explosées de voitures et d'une camionnette.

Des grondements occasionnels résonnaient des combats lointains entre les Russes en retraite et les troupes ukrainiennes avançant vers une autoroute nord-sud qui sert de l'une des dernières voies d'approvisionnement pour les forces russes dans la province de Luhansk.

À Lyman, Nina, 73 ans, attendait une livraison d'aide près d'un bâtiment municipal. Il y avait 15 corps de soldats russes étendus dans sa rue, a-t-elle dit.

"Personne ne les enlève. C'est le cinquième jour qu'ils sont couchés là. Et nous avons l'odeur, a-t-elle dit.

POWER STATION

Dans l'un de ses premiers gestes pour affirmer sa domination sur les quatre provinces annexées, Poutine a ordonné à l'État russe de prendre le contrôle de la centrale électrique de Zaporizhzhia, la plus grande d'Europe, toujours gérée par des ingénieurs ukrainiens bien qu'elle ait été capturée au début de la guerre par les forces russes.

Le chien de garde nucléaire de l'ONU, l'AIEA, a déclaré avoir appris qu'il était prévu de redémarrer un réacteur de la centrale, dont les six réacteurs sont à l'arrêt depuis des semaines.

La centrale se trouve sur la ligne de front, sur la rive d'un réservoir contrôlée par la Russie, avec les forces ukrainiennes sur la rive opposée, et les deux parties ont mis en garde contre le danger d'une catastrophe nucléaire.

Ces derniers jours, la Russie a détenu le directeur ukrainien de la centrale. Il a été libéré mais ne retournera pas au travail. Le directeur de la société nationale ukrainienne d'énergie nucléaire Energoatom, Petro Kotin, a déclaré qu'il prenait en charge la centrale et a exhorté les travailleurs à ne signer aucun document avec ses occupants russes.

Kiev accuse depuis longtemps Moscou de prévoir de faire passer la centrale du réseau électrique ukrainien à celui de la Russie, ce qui, selon elle, augmenterait le risque d'accident.

Le chef de l'AIEA, Rafael Grossi, qui doit se rendre à Kiev et à Moscou cette semaine, a déclaré que les négociations sur une zone de sécurité autour de la centrale étaient plus importantes que jamais.

Poutine, dans des commentaires télévisés, a déclaré qu'il avait signé un décret apportant des "corrections" à la mobilisation partielle qu'il avait annoncée le 21 septembre. Le décret reporterait la conscription pour des catégories supplémentaires d'étudiants. Des centaines de milliers d'hommes ont quitté la Russie depuis le début de l'invasion le 24 février, certains craignant d'être appelés, d'autres s'opposant à la guerre.