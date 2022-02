L'Ukraine saisit la Cour internationale de justice contre Moscou

27 février (Reuters) - La Cour internationale de la justice (CIJ) a confirmé dimanche avoir été saisie par l'Ukraine pour l'attaque militaire de la Russie sur son territoire.

La CIJ a annoncé que les allégations de Moscou selon lesquelles celui-ci a lancé une offensive contre l'Ukraine pour empêcher un génocide étaient fausses et demandent aux juges des "mesures provisoires" pour protéger l'Ukraine.

Le président ukrainien Volodimir Zelenski a déclaré plus tôt dans la journée avoir adressé une requête contre la Russie auprès de la plus haute juridiction des Nations unies.

"La Russie doit être tenue pour responsable de la manipulation de la notion de génocide pour justifier son agression. Nous demandons une décision urgente ordonnant à la Russie de cesser ses activités militaires et prévoyons que les audiences commenceront la semaine prochaine", a déclaré Volodimir Zelenski sur Twitter. (Reportage Pavel Polityuk et Toby Sterling, rédigé par Jean-Stéphane Brosse et Laetitia Volga)