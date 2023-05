L'Ukraine a salué lundi ses premières avancées substantielles sur le champ de bataille depuis six mois, le président Volodymyr Zelenskiy ayant obtenu des promesses de nouveaux drones à longue portée en Grande-Bretagne, qui s'ajoutent à un lot d'armes occidentales destinées à la contre-offensive contre les envahisseurs russes.

Depuis la semaine dernière, l'armée ukrainienne a commencé à repousser les forces russes dans et autour de la ville de Bakhmut sur le champ de bataille. Il s'agit de ses premières opérations offensives significatives depuis que ses troupes ont repris la ville méridionale de Kherson en novembre.

"L'avancée de nos troupes dans la direction de Bakhmut est le premier succès des actions offensives dans la défense de Bakhmut", a déclaré le colonel général Oleksandr Syrskyi, commandant des forces terrestres, dans un communiqué publié sur l'application de messagerie Telegram.

"Ces derniers jours ont montré que nous pouvions avancer et détruire l'ennemi même dans des conditions extrêmement difficiles", a-t-il ajouté. "Nous nous battons avec moins de ressources que l'ennemi. En même temps, nous sommes capables de ruiner ses plans".

La bataille pour la petite ville orientale est devenue la plus longue et la plus sanglante de la guerre et revêt une importance totémique pour la Russie, qui n'a pas d'autres récompenses à faire valoir pour une campagne hivernale qui a coûté des milliers de vies.

Au cours des six derniers mois, Kiev a maintenu ses troupes sur la défensive tandis que Moscou organisait sa campagne, envoyant des centaines de milliers de réservistes et de mercenaires dans les combats terrestres les plus sanglants en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale.

Kiev prépare actuellement une contre-offensive en utilisant des centaines de nouveaux chars et véhicules blindés envoyés par les pays occidentaux depuis le début de l'année, dans le but de reconquérir le sixième du territoire ukrainien que Moscou prétend avoir annexé.

M. Zelenskiy a rencontré le Premier ministre britannique Rishi Sunak à Londres lundi, dernière étape d'une tournée qui l'a conduit à Rome, Berlin et Paris au cours des trois derniers jours, empochant au passage d'importantes promesses d'armement.

La Grande-Bretagne, qui est devenue la semaine dernière le premier pays occidental à proposer à l'Ukraine des missiles de croisière à longue portée, a fait de même lors de la visite de M. Zelenskiy, lundi, en promettant des drones pouvant frapper à une distance de 200 km.

Le gouvernement de Sunak a également déclaré qu'il commencerait bientôt à former des pilotes ukrainiens au pilotage d'avions de chasse, bien qu'il ne fournisse pas d'avions à l'Ukraine, puisque Kiev veut des F-16 américains que l'armée de l'air britannique n'utilise pas.

M. Zelenskiy a qualifié les nouvelles armes promises par les Européens d'"importantes et puissantes". Lors de ses entretiens, la priorité a été donnée à "nos actions contre-offensives". Je suis très satisfait des résultats obtenus et des accords conclus", a-t-il déclaré.

M. Sunak a déclaré que la guerre se trouvait à un "moment charnière".

"Le Royaume-Uni continuera à soutenir fermement l'Ukraine et son peuple pour qu'ils se défendent... Il est important que le Kremlin sache également que nous ne disparaîtrons pas. Nous sommes là pour le long terme.

Le Kremlin, pour sa part, a déclaré qu'il ne pensait pas que l'ajout de matériel britannique changerait le cours du conflit.

Quinze mois après que la Russie a lancé une invasion totale de son ancien voisin soviétique, le retour attendu de l'Ukraine à l'offensive constitue un tournant majeur.

Les forces ukrainiennes ont repoussé les troupes russes de la capitale, Kiev, il y a un an, et ont repris du terrain lors de deux offensives majeures au cours du second semestre 2022, mais elles ont depuis subi un assaut russe punitif en attendant l'arrivée des armes.

Les responsables ukrainiens donnent généralement peu de détails sur leurs opérations offensives lorsqu'elles sont en cours, mais ils ont fait état de gains substantiels en reprenant des territoires à la périphérie nord et sud de Bakhmut au cours des sept derniers jours.

Moscou a reconnu avoir battu en retraite au nord de la ville, et le chef de l'armée privée Wagner qui combat à l'intérieur de Bakhmut a déclaré que les forces régulières russes avaient fui leurs positions sur les flancs nord et sud.

Les responsables ukrainiens décrivent les combats dans cette zone comme des avancées localisées, plutôt que comme une contre-offensive majeure qui, selon eux, n'a pas encore commencé.

Le fossé entre le fondateur de Wagner, Evgeniy Prigozhin, et les commandants des forces régulières russes s'est creusé au cours des deux dernières semaines, Evgeniy Prigozhin publiant quotidiennement des messages audio et vidéo dénonçant les hauts gradés de l'armée russe.

Toutefois, le commandant et le Kremlin ont tous deux rejeté un rapport du Washington Post citant des fuites des services de renseignement américains, selon lequel Prigozhin aurait proposé de trahir les positions des forces régulières russes en janvier en échange du retrait par Kiev de certaines troupes à Bakhmut. Selon le Post, l'Ukraine aurait rejeté cette proposition. Reuters n'a pas pu corroborer cette information.