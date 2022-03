L'Ukraine se prépare à une nouvelle offensive russe dans l'est, dit Zelensky

par Oleksandr Kozkukhar

LVIV, 31 mars (Reuters) - Les forces ukrainiennes se préparent à une nouvelle offensive russe dans l'est de l'Ukraine, alors que Moscou y renforce ses troupes après avoir subi des revers près de Kyiv, la capitale de l'Ukraine, a déclaré jeudi le président ukrainien Volodimir Zelensky.

L'invasion de l'Ukraine lancée le 24 février dernier par la Russie s'est heurtée sur de nombreux fronts à une résistance tenace des forces ukrainiennes, qui ont empêché Moscou de s'emparer d'aucune ville importante.

Lors d'une nouvelle session de pourparlers de paix entre l'Ukraine et la Russie à Istanbul, Moscou a annoncé avoir décidé de réduire de manière drastique ses activités militaires autour de Kyiv et Tchernihiv.

L'Ukraine et ses alliés occidentaux se sont toutefois montrés sceptiques sur les déclarations de Moscou, soupçonnant un stratagème russe en réponse aux lourdes pertes humaines et matérielles subies depuis le début de l'offensive, qualifiée d'"opération militaire spéciale" par la Russie et d'invasion par l'Occident.

Lors d'une allocution vidéo, le président ukrainien a déclaré que le départ des forces russes des alentours de Kyiv et Tchernihiv n'était pas la conséquence d'un retrait mais plutôt "du travail de nos défenseurs".

Volodimir Zelensky a ajouté que l'Ukraine voyait "un renforcement des forces russes en vue de nouvelles frappes sur le Donbass et nous nous y préparons".

Denis Pouchiline, dirigeant de la "république populaire" de Donetsk, a déclaré mercredi que les opérations offensives s'intensifiaient.

"Nous sommes bien conscients que plus il nous faudra du temps pour libérer notre territoire, ces localités qui sont maintenant sous le contrôle de l'Ukraine, plus il y aura de victimes et de destructions", a-t-il dit.

C'est dans la région de Donetsk que se trouve le port de Marioupol, qui a été le théâtre de certains des combats et des bombardements les plus violents de la guerre et où quelque 170.000 personnes sont prises au piège avec peu de nourriture et d'eau.

Selon un conseiller à la présidence ukrainienne, les forces russes ont pris le contrôle de la moitié de ce port stratégique.

Le ministère russe de la Défense a de son côté annoncé se préparer à observer jeudi un cessez-le-feu à Marioupol, selon les agences de presse russes.

Kyiv a accusé Moscou de ne pas respecter de tels engagements. La Russie dément régulièrement cibler des civils.

(Avec la contribution des rédactions de Reuters, rédigé par Rami Ayyub; version française Camille Raynaud)