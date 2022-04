L'Ukraine tente d'évacuer les civils alors que les forces russes pilonnent l'est et le sud du pays

Le vice-premier ministre Irena Vereshchuk a annoncé un accord avec la Russie sur l'ouverture de 10 couloirs sécurisés, principalement dans le sud et l'est de l'Ukraine, mais a déclaré que les habitants qui tentent de quitter la ville assiégée de Mariupol devront utiliser leurs propres véhicules.

De multiples tentatives pour convenir d'un passage sûr pour les bus afin d'apporter des fournitures à Mariupol et d'en faire sortir les civils ont échoué depuis que la Russie a envahi l'Ukraine le 24 février, chaque camp rejetant la faute sur l'autre.

Les responsables ukrainiens affirment que la Russie s'est regroupée en vue d'une nouvelle offensive dans l'est et le sud, et souhaitent que les civils quittent ces zones tant qu'ils le peuvent encore.

"Évacuez ! Les chances de sauver votre famille et vous-même de la mort des Russes s'amenuisent chaque jour", a déclaré Serhiy Gaidai, le gouverneur de la région de Luhansk, ajoutant que les troupes russes n'avaient pas fait de percées significatives.

Les responsables locaux ont fait état d'importants bombardements et tirs de roquettes russes dans la région méridionale de Kherson au cours des derniers jours.

Le conseiller présidentiel ukrainien Oleksiy Arestovycvh a déclaré que les attaques aériennes russes se concentraient désormais principalement sur les zones de l'est de l'Ukraine, et que Mariupol tenait bon.

Il a déclaré qu'il pensait que les efforts russes pour encercler les troupes ukrainiennes dans l'est seraient vains, ajoutant : "La situation est sous contrôle".

PRESSION SUR LA POPULATION CIVILE

L'armée ukrainienne affirme que la Russie veut établir un passage terrestre entre deux républiques populaires autoproclamées séparatistes de Donbas, dans l'est de l'Ukraine, et la région méridionale de Crimée que la Russie a saisie et annexée en 2014.

Oleh Synyehubov, le gouverneur de la région de Kharkiv dans l'est de l'Ukraine, a déclaré que des zones civiles avaient été bombardées 48 fois au cours des dernières 24 heures pour "faire pression sur la population civile de Kharkiv et détruire les infrastructures civiles."

Il a déclaré que trois civils avaient été tués et de nombreuses maisons détruites lors du bombardement de Balakliya, une ville proche de la ville occupée d'Izyum, d'où l'Ukraine dit ne plus pouvoir évacuer les civils.

La Russie nie avoir ciblé des civils dans le cadre d'une "opération militaire spéciale" qui, selon elle, vise à démilitariser et à "dénazifier" l'Ukraine. La position du Kremlin est rejetée par l'Ukraine et l'Occident qui y voient un prétexte pour une invasion non provoquée.

Mariupol a été assiégée pendant la majeure partie de la guerre. Au moins 160 000 civils sont pris au piège, sans électricité et avec peu de nourriture ou d'eau courante, selon le maire Vadym Boychenko, qui estime à environ 5 000 le nombre de victimes civiles dans la ville.

Boychenko, qui a quitté Mariupol, a estimé qu'au moins 40 000 résidents avaient été déportés de force en Russie depuis les zones de la ville occupées par les forces russes. La Russie a parlé de "réfugiés" arrivant de la ville portuaire stratégique.