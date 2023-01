L'Ukraine va recevoir davantage de véhicules blindés mais réclame des chars pour combattre la Russie

Le président français Emmanuel Macron a dit au président ukrainien Volodymyr Zelenskiy que son gouvernement enverrait des véhicules blindés de combat légers AMX-10 RC pour aider son effort de guerre, a déclaré un officiel français mercredi après un appel téléphonique entre eux.

"C'est la première fois que des véhicules blindés de fabrication occidentale sont livrés pour soutenir l'armée ukrainienne", a déclaré le fonctionnaire.

Quelques heures plus tard, le président américain Joe Biden a déclaré que Washington envisageait d'envoyer des véhicules de combat Bradley à l'Ukraine, qui, depuis l'invasion de la Russie en février, se bat contre le plus grand conflit terrestre en Europe depuis 1945. Des villes ont été détruites, des millions de personnes déplacées et des dizaines de milliers de morts.

Le véhicule blindé Bradley, doté d'un puissant canon, est un élément de base de l'armée américaine pour transporter les troupes sur les champs de bataille depuis le milieu des années 1980. L'armée américaine possède des milliers de Bradley, qui donneraient à l'Ukraine une plus grande puissance de feu sur le champ de bataille et renforceraient ses capacités dans la guerre des tranchées.

L'initiative de Biden ne suffirait toutefois pas à envoyer les chars Abrams que l'Ukraine recherche. Kiev a demandé à plusieurs reprises aux alliés occidentaux des véhicules de combat plus lourds tels que les Abrams et les chars Leopard de fabrication allemande.

Dans un discours vidéo prononcé en soirée, M. Zelenskiy a remercié M. Macron pour cette annonce et a déclaré qu'elle montrait la nécessité pour les autres alliés de fournir des armes plus lourdes.

"C'est quelque chose qui envoie un signal clair à tous nos partenaires. Il n'y a aucune raison rationnelle pour laquelle l'Ukraine n'a pas encore été approvisionnée en chars occidentaux", a-t-il déclaré.

COMBATS DANS L'EST

Mercredi, un haut fonctionnaire de l'administration américaine a donné une évaluation qui donne à réfléchir sur les combats dans l'est de l'Ukraine, dans la région de Donetsk, en particulier autour de la ville de Bakhmut, en grande partie ruinée et tenue par les Ukrainiens. Des combats acharnés sont susceptibles de persister dans un avenir prévisible, bien que les forces russes aient fait des progrès progressifs, a déclaré le responsable.

"Les combats sont encore assez chauds [...]. Je pense que ce que nous voyons à Bakhmut, nous devons nous attendre à voir ailleurs le long du front qu'il y aura des combats continus dans les mois à venir."

Dans son discours vidéo, M. Zelenskiy a déclaré que les troupes ukrainiennes à l'extérieur de Bakhmut infligeaient de nombreuses pertes aux Russes et que Moscou renforçait ses forces dans la région.

Reuters n'a pas pu vérifier de manière indépendante les récits des champs de bataille.

LA RUSSIE ENVOIE UNE FRÉGATE

Le mois dernier, Zelenskiy a déclaré au Congrès américain que les dizaines de milliards de dollars d'aide américaine pour l'aider à combattre l'invasion de la Russie n'étaient pas de la charité, mais un investissement dans la sécurité mondiale.

Les États-Unis préparent un autre paquet d'aide en matière d'armement qui pourrait être annoncé dans les prochains jours, en plus des quelque 21,3 milliards de dollars d'aide à la sécurité accordés jusqu'à présent à l'Ukraine.

Les États-Unis ont augmenté la capacité des armes qu'ils ont envoyées, notamment les missiles antiaériens Stinger à tir à l'épaule ainsi que les missiles antichars Javelin, le système de roquettes HIMARS et les missiles sol-air NASAMS.

Lors de la visite de Zelenskiy à Washington, les États-Unis se sont engagés à envoyer le système de missiles sophistiqué Patriot pour repousser les attaques de missiles et de drones russes.

Un responsable de la section des renseignements du ministère ukrainien de la défense, Andriy Cherniak, a déclaré dans des commentaires au média RBC-Ukraine que Kiev ne s'attendait à aucun relâchement de l'offensive russe cette année, malgré le lourd bilan humain.

"Selon les estimations du renseignement militaire ukrainien, au cours des quatre-cinq prochains mois, l'armée russe pourrait perdre jusqu'à 70 000 personnes. Et les dirigeants du pays occupant (la Russie) sont prêts à de telles pertes", a déclaré M. Tcherniak.

Les dirigeants russes "comprennent qu'ils vont perdre mais ils ne prévoient pas de mettre fin à la guerre", a-t-il ajouté.

Pour signaler à l'Occident que la Russie ne reculera pas au sujet de l'Ukraine, le président russe Vladimir Poutine a envoyé mercredi une frégate dans l'océan Atlantique armée de missiles de croisière hypersoniques de nouvelle génération, qui peuvent se déplacer à plus de cinq fois la vitesse du son.

L'Ukraine a déclaré que la Russie avait lancé sept frappes de missiles, 18 frappes aériennes et plus de 85 attaques de systèmes de roquettes à lancement multiple au cours des dernières 24 heures sur des infrastructures civiles dans les villes de Kramatorsk, Zaporizhzhia et Kherson.

La Russie nie avoir attaqué délibérément des civils.

La vice-ministre ukrainienne de la Défense, Hanna Malyar, a déclaré que la Russie continuerait à former des unités d'assaut supplémentaires et se concentrerait sur la capture de Bakhmut et d'autres villes au nord de Donetsk.

Malyar, citant la principale direction du renseignement du ministère, a écrit sur l'application de messagerie Telegram que les pertes russes importantes signifiaient que Moscou devrait très probablement annoncer une deuxième mobilisation partielle au cours du premier trimestre de l'année.

La Russie a lancé ce qu'elle appelle une "opération militaire spéciale" en Ukraine le 24 février, invoquant des menaces pour sa propre sécurité et la nécessité de protéger les russophones. L'Ukraine et ses alliés accusent la Russie de mener une guerre non provoquée pour s'emparer de territoires.