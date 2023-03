L'Ukraine veut continuer à défendre Bakhmout-présidence

KYIV, 6 mars (Reuters) - Le président Volodimir Zelensky a discuté avec les chefs militaires de la situation à Bakhmout et deux hauts gradés ont plaidé pour continuer à défendre la ville assiégée par les forces russes, a fait savoir lundi la présidence ukrainienne.

Valeri Zaloujny, le commandant en chef des forces armées, et Oleksandr Syrsky, commandant des forces terrestres ukrainiennes, "se sont exprimés en faveur de la poursuite des opérations défensives et d'un renforcement supplémentaire des positions (ukrainiennes, ndlr) à Bakhmout", a indiqué la présidence dans un communiqué sur son site internet.

Bakhmout, située à l'est de l'Ukraine, est l'épicentre depuis plusieurs mois des affrontements avec les forces russes qui tentent d'encercler la ville et de rapprocher Moscou d'un premier succès militaire depuis six mois.

La Russie affirme que la prise de Bakhmout, qui comptait avant la guerre une population d'environ 70.000 habitants et a depuis été réduite en ruines, serait un tremplin pour achever la prise de la région industrielle du Donbass, l'un des objectifs les plus importants de Moscou.

S'adressant à des journalistes lundi lors d'un voyage au Moyen-Orient, le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a estimé qu'une chute éventuelle de Bakhmout "ne signifierait pas nécessairement que les Russes ont changé le cours de la guerre".

"Je pense qu'il s'agit davantage d'une valeur symbolique que d'une valeur stratégique et opérationnelle", a-t-il dit.

Sur le terrain, Volodimir Nazarenko, un commandant des troupes ukrainiennes à Bakhmout, a déclaré lundi que la défense ukrainienne tenait dans des conditions extrêmement difficiles.

"La situation à Bakhmout et dans les environs est vraiment infernale, comme sur tout le front oriental", a-t-il dit dans une vidéo publiée sur Telegram.

L'armée ukrainienne s'est principalement concentrée sur la défense de ses positions au cours des trois derniers mois, en essayant d'infliger des pertes élevées aux forces russes tout en se préparant à une contre-offensive lorsque les livraisons de nouvelles armes seront arrivées et que les conditions climatiques seront plus favorable.

De son côté, Evguéni Prigojine, le fondateur du groupe paramilitaire russe Wagner dont les mercenaires appuient l'armée russe, a indiqué avoir écrit une lettre dimanche au commandant militaire de l'offensive en Ukraine à propos du "besoin urgent d'allouer des munitions".

Ses déclarations répétées concernant les avancées des forces russes en Ukraine ont créé un conflit larvé avec le commandement militaire officiel. (Reportage de Pavel Polityuk et Nick Starkov, Blandine Hénault pour la version française, édité par Tangi Salaün)