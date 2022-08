L'Ukrainien Kuleba demande à l'UE d'interdire les touristes russes

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a appelé l'Union européenne à interdire les touristes russes, décrivant la mesure comme appropriée étant donné qu'une majorité de Russes ont soutenu la "guerre d'agression génocidaire" de ce pays contre Kiev.

"Le temps des demi-mesures est révolu", a déclaré Kuleba à Reuters alors que les ministres des affaires étrangères de l'UE s'apprêtaient à se réunir à Prague mercredi pour une deuxième journée de discussions. "Seule une politique dure et cohérente peut produire des résultats". Les ministres devraient se mettre d'accord sur la suspension d'un accord de facilitation des visas avec Moscou, ce qui signifie que les Russes devront attendre plus longtemps, et payer plus cher, pour obtenir un visa, tandis que le bloc devrait rester divisé sur une interdiction totale de voyager dans l'UE.

"Une interdiction de visa pour les touristes russes et certaines autres catégories sera une réponse appropriée à la guerre d'agression génocidaire de la Russie au cœur de l'Europe, soutenue par une écrasante majorité de citoyens russes", a déclaré M. Kuleba dans une déclaration envoyée à Reuters.Il a également proposé de lancer un programme spécial pour les soldats russes qui ne veulent plus se battre en Ukraine. "(Le message) : sauvez-vous et partez. Déposez les armes, rendez-vous aux forces ukrainiennes, et obtenez une opportunité de commencer une nouvelle vie", a déclaré Kuleba.

"Je suis convaincu que cette offre vaut la peine d'être faite, car même si un seul soldat russe dépose les armes et décide de partir, cela signifie des vies ukrainiennes sauvées et une paix plus proche", a déclaré Kuleba. Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a exhorté mardi les soldats russes à fuir pour sauver leur vie après que ses forces aient lancé une offensive pour reprendre le sud de l'Ukraine, mais Moscou a déclaré avoir repoussé l'attaque et infligé de lourdes pertes aux troupes de Kyiv.