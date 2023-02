L'Ukrainien Zelenskiy est invité à participer au sommet de l'UE

Charles Michel, le président du Conseil européen des dirigeants nationaux de l'UE, a invité Zelenskiy "à participer en personne à un futur sommet", a tweeté un porte-parole de Michel.

Le porte-parole, Barend Leyts, n'a pas dit quand Zelenskiy pourrait répondre à l'invitation et a précisé qu'aucune autre information ne serait fournie "pour des raisons de sécurité".

Le prochain sommet de l'UE a lieu jeudi et vendredi de cette semaine à Bruxelles. Plus tôt dans la journée, plusieurs médias ont rapporté que Zelenskiy pourrait assister au sommet et pourrait également s'adresser à une session du Parlement européen.

Les responsables de l'UE avaient refusé de commenter ces rapports. Certains ont fait remarquer que si la nouvelle d'une telle visite était divulguée à l'avance, cela pourrait poser un plus grand risque de sécurité pour le chef de guerre ukrainien et diminuer les chances qu'il fasse ce voyage.

Le bureau de Zelenskiy n'a pas répondu à une demande de commentaire sur les rapports.

Si Zelenskiy se rend effectivement à Bruxelles cette semaine, ce ne serait que le deuxième voyage à l'étranger qu'il effectue depuis que la Russie a lancé son invasion à grande échelle de l'Ukraine le 24 février dernier.

En décembre, Zelenskiy s'est rendu à Washington pour rencontrer le président Joe Biden et s'adresser au Congrès américain.