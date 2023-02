L'Union européenne adopte une nouvelle salve de sanctions contre Moscou

BRUXELLES, 25 février (Reuters) - L'Union européenne (UE) a de nouveau mis la pression sur Moscou en adoptant samedi un dixième paquet de sanctions contre la Russie, au lendemain du premier anniversaire de l'invasion de l'Ukraine, le 24 février 2022.

"Nous avons maintenant les sanctions les plus lourdes de tous les temps – qui épuisent l'arsenal de guerre de la Russie et mordent profondément dans son économie", a écrit sur Twitter la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, ajoutant que les Vingt-Sept augmentent la pression sur ceux qui tentent de contourner les sanctions de l'UE.

Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a mis en garde contre de futures mesures supplémentaires, si besoin.

"Nous continuerons à augmenter la pression sur la Russie - et nous le ferons aussi longtemps que nécessaire, jusqu'à ce que l'Ukraine soit libérée de la brutale agression russe", a-t-il écrit dans un communiqué.

Selon Josep Borrell, les dernières sanctions visent le secteur bancaire, l'accès de Moscou à des technologies pouvant être utilisées à des fins civiles et militaires et des technologies de pointe.

Le paquet ajoute à la liste des exportations interdites des composants électroniques utilisés dans les systèmes d'armes russes récupérés sur les champs de bataille - y compris des drones, des missiles et des hélicoptères - ainsi que des matériaux spécifiques, des circuits intégrés électroniques et des caméras thermiques.

Il impose également des restrictions d'exportation plus strictes à 96 entités soutenant le complexe militaire et industriel russe, dont sept entreprises iraniennes fabriquant des drones militaires utilisés par Moscou.

Des restrictions supplémentaires sont imposées sur des importations de marchandises qui constituent des sources de revenus importants pour la Russie, comme l'asphalte et le caoutchouc synthétique.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le Premier ministre Denys Shmyhal ont encouragé samedi l'UE à être encore plus sévère à l'égard de Moscou.

"La pression sur l'agresseur russe doit augmenter. Nous nous attendons à des mesures décisives contre [l'entreprise publique russe d'énergie nucléaire] Rosatom et l'industrie nucléaire russe, plus de pression sur l'armée et la banque", a écrit Volodimir Zelensky sur Twitter.

"Nous nous attendons à une nouvelle intensification des pressions et des restrictions, en particulier dans le domaine de l'industrie nucléaire et des activités de Rosatom", a considéré pour sa part Denys Shmyhal.

Les États membres de l'UE se sont mis d'accord sur les sanctions vendredi soir après des débats mouvementés notamment perturbés par les réticences de la Pologne, qui jugeait le train de mesures trop faible. (Reportage Sabine Siebold avec la contribution de Dan Peleschuk in Kyiv ; version française Elizabeth Pineau)