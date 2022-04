L'activité industrielle de mars en Chine se contracte au rythme le plus élevé depuis deux ans - Caixin PMI

L'indice Caixin/Markit des directeurs d'achat du secteur manufacturier (PMI) est tombé à 48,1 en mars, indiquant le plus fort taux de contraction depuis février 2020, contre 50,4 le mois précédent.

La marque d'indice de 50 points sépare la croissance de la contraction sur une base mensuelle.

La détérioration des conditions de fabrication est globalement conforme à l'indice PMI officiel publié jeudi, qui a montré que l'activité s'est contractée au rythme le plus rapide depuis octobre 2021. L'enquête Caixin du secteur privé se concentre davantage sur les petites entreprises des régions côtières par rapport à l'enquête officielle.

La demande intérieure et étrangère a chuté. Un sous-indice pour les nouvelles commandes a diminué au taux le plus élevé depuis février 2020, lorsque la Chine a été aux prises avec la première vague d'épidémies de COVID-19, entraînant une contraction de 6,8 % du produit intérieur brut au premier trimestre de 2020.

En particulier, la baisse des nouvelles commandes à l'exportation en mars s'est accélérée, car les entreprises interrogées ont déclaré que les dernières épidémies de virus en Chine, les perturbations dans le secteur du transport maritime et les plus grandes incertitudes du marché dues à la crise ukrainienne ont conduit les clients à annuler ou à suspendre leurs commandes.

L'inflation du coût des intrants a atteint son plus haut niveau sur cinq mois, un certain nombre d'usines attribuant la hausse des prix au resserrement des chaînes d'approvisionnement mondiales, qui a été exacerbé par la guerre en Ukraine.

La deuxième plus grande économie du monde, qui a accéléré son rythme au cours des deux premiers mois de l'année, risque maintenant de ralentir fortement car les autorités restreignent la production et la mobilité dans les villes touchées par le COVID, y compris les principaux centres économiques comme Shanghai et Shenzhen.

Cela a ralenti la croissance de la production avec le sous-indice de la production à 46,4 en mars, le plus bas depuis février 2020.

Les responsables gouvernementaux ont promis de déployer des politiques pour stabiliser l'économie alors que la pression économique à la baisse s'intensifie, selon une réunion du cabinet mercredi.

Un point lumineux dans l'enquête Caixin, par ailleurs morose, a été l'indice de l'emploi, qui a augmenté pour la première fois en huit mois, les usines ayant accéléré les embauches après les vacances du Nouvel An lunaire.

"À l'heure actuelle, la Chine est confrontée à la plus grave vague d'épidémies depuis le début de 2020. Pendant ce temps, l'incertitude a augmenté à l'étranger", a déclaré Wang Zhe, économiste principal chez Caixin Insight Group, dans un communiqué accompagnant la publication des données.

"La perspective de la guerre entre la Russie et l'Ukraine est incertaine, et le marché des matières premières a connu des convulsions. Une variété de facteurs résonnent, aggravant la pression à la baisse sur l'économie chinoise et soulignant le risque de stagflation."

Wang a appelé à davantage d'aide pour les groupes vulnérables et les petites entreprises, notant que les décideurs politiques doivent trouver un équilibre entre le maintien d'une production normale et la santé et la sécurité publiques.