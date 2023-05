NEW YORK, 8 mai (Reuters) - L'agence Associated Press a remporté lundi deux prix Pulitzer, dont celui du service public, pour ses reportages sur la guerre en Ukraine, tandis que le New York Times a remporté le prix du reportage international pour ses articles sur l'offensive de la Russie.

Reuters a été finaliste notamment dans la catégorie du reportage international pour son enquête en quatre volets ayant mis au jour les violations des droits humains commises par l'armée nigériane contre des femmes et des enfants dans le cadre d'opérations contre les insurgés islamistes. (Reportage Joseph Ax, avec Costas Pitas et Daniel Trotta; version française Jean Terzian)