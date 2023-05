Le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, a demandé mardi à l'Ukraine et à la Russie de respecter cinq principes pour protéger la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporizhzhia, laissant entendre qu'il n'avait pas décroché leur accord sur la protection de l'installation.

M. Grossi tente depuis des mois de conclure un accord visant à réduire le risque d'un accident nucléaire catastrophique dû à des activités militaires telles que des tirs d'obus sur la plus grande centrale nucléaire d'Europe, qui se trouve en Ukraine et est occupée par la Russie depuis plus d'un an.

Parmi les cinq principes énoncés, on peut citer le fait qu'il ne doit pas y avoir d'attaque sur ou à partir de la centrale et que celle-ci ne doit pas servir de base pour des armes lourdes telles que des lance-roquettes multiples, des systèmes d'artillerie, des munitions et des chars, ni pour du personnel militaire qui pourrait être utilisé pour une attaque à partir de la centrale.

Dans un exposé au Conseil de sécurité des Nations unies, M. Grossi a également demandé que l'alimentation électrique hors site de la centrale reste disponible et décrochée, que tous ses systèmes essentiels soient protégés contre les attaques ou les actes de sabotage et qu'aucune mesure ne soit prise qui porte atteinte à ces principes.