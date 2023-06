Jamie McGeever, chroniqueur des marchés financiers, présente les perspectives des marchés asiatiques pour la journée à venir.

Les marchés asiatiques entament lundi une semaine qui s'annonce plutôt calme sur le plan de l'économie régionale, de la politique et des entreprises, tous les regards étant tournés vers la réaction des investisseurs aux événements extraordinaires survenus en Russie au cours du week-end.

L'impact immédiat de l'avancée des mercenaires russes sur Moscou, de leur retraite et de l'accord apparent avec le président Vladimir Poutine sur l'appétit pour le risque et la demande de valeurs refuges traditionnelles telles que l'or, les bons du Trésor, le yen japonais ou le dollar américain n'est pas clair.

Ces actifs auraient probablement attiré une forte demande de la part des investisseurs dès lundi matin si la marche du groupe Wagner sur Moscou s'était poursuivie. L'apparente trêve rend toutefois la chose moins certaine, bien que la situation reste fluide et que l'incertitude quant à l'emprise de Poutine sur le pouvoir demeure grande.

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a laissé entendre que les troubles en Russie n'étaient peut-être pas terminés et qu'ils pourraient prendre des mois à se manifester, tandis que le ministère chinois des affaires étrangères a déclaré dimanche que Pékin soutenait la Russie dans le maintien de sa stabilité nationale.

Les relations entre les États-Unis et la Chine étant déjà au plus bas, les divergences concernant la crise en Russie ne seront pas une surprise, mais elles pourraient rappeler les risques géopolitiques qui pèsent sur les marchés mondiaux.

Les investisseurs pourraient être enclins à se replier sur eux-mêmes pour le moment, étant donné le sentiment général de "risk off" qui s'est abattu sur les marchés vendredi.

Les marchés boursiers du monde entier ont finalement succombé à une forte prise de bénéfices, les inquiétudes concernant l'inflation - en particulier la pression sur les prix de base - et les taux d'intérêt "plus élevés pendant plus longtemps" ayant déclenché la plus forte chute hebdomadaire de nombreux indices majeurs depuis le choc bancaire américain de mars.

Le S&P 500, le Nasdaq, l'indice mondial MSCI, les principaux indices chinois et l'indice japonais Nikkei 225 ont tous enregistré la semaine dernière leurs plus fortes pertes depuis le mois de mars.

Après avoir atteint une série de nouveaux sommets en 33 ans, le Nikkei a interrompu la semaine dernière une série de 10 semaines de hausse, sa meilleure série depuis 2012/2013. L'indice MSCI Asia ex-Japan, une mesure générale des actions asiatiques, a chuté de 4,2 %, sa pire semaine depuis septembre.

L'inversion de la courbe des taux américains se situe désormais à quelques points de base des plus bas de plusieurs décennies atteints en mars, et le dollar a repris pied la semaine dernière - toutes choses égales par ailleurs, aucune de ces évolutions n'est particulièrement positive pour les marchés émergents.

Le yen sera à surveiller - il a atteint son plus bas niveau depuis sept mois, autour de 144,00 pour un dollar, vendredi, et pourrait donc être prêt à rebondir de manière significative s'il y a un large flux de valeurs refuges, même si les différentiels de taux entre les États-Unis et le Japon sont en sa défaveur.

Le calendrier économique et politique asiatique de cette semaine est léger, la plupart des nouvelles susceptibles de modifier le marché étant attendues plus tard dans la semaine : ventes au détail au Japon et en Australie jeudi, chômage au Japon et indice des directeurs d'achat en Chine vendredi.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés lundi :

- Production industrielle de Singapour (mai)

- Production industrielle de Taïwan

- Indice Ifo de l'Allemagne (juin)