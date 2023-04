L'ancien haut diplomate américain Pompeo se rend à Kiev et souligne son soutien

À la question de savoir s'il serait favorable à la fourniture à l'Ukraine d'avions de chasse F-16 et de missiles à longue portée, M. Pompeo a répondu : "Oui : "Oui, ainsi que l'entraînement, les logiciels et toutes les choses nécessaires pour protéger et défendre son propre territoire.

S'adressant à un public composé de parlementaires ukrainiens, de responsables gouvernementaux, de représentants de l'armée, de militants de la société civile et d'étudiants, il a déclaré qu'apporter un soutien militaire à l'Ukraine était dans l'intérêt de Washington.

Les commentaires de M. Pompeo coïncident avec un débat aux États-Unis sur l'ampleur du soutien supplémentaire à apporter à l'Ukraine. Washington a déjà fourni quelque 30 milliards de dollars d'aide militaire depuis le début de ce que Moscou appelle son "opération militaire spéciale".

M. Pompeo, qui a également été directeur de la CIA, a déclaré qu'il ne fallait pas sous-estimer le président russe Vladimir Poutine, ajoutant que le chef du Kremlin reconnaissait "une chose, à savoir la puissance et la détermination constante".

Il a déclaré qu'une nouvelle architecture de sécurité était nécessaire pour se prémunir contre une guerre terrestre majeure en Europe. "Il doit y avoir un ensemble d'arrangements qui indiquent clairement que Vladimir Poutine ne pourra pas recommencer", a-t-il déclaré.

M. Pompeo a indiqué qu'il s'était rendu en Ukraine avec une délégation d'hommes d'affaires américains et des représentants de plusieurs institutions humanitaires. Il a visité un hôpital militaire et a également rencontré des représentants du gouvernement ukrainien.